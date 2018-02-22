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Ekipler şoke oldu! Çöpe atılan yumurtalardan civciv çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.02.2018 22:11 | Son Güncelleme

Muğla’nın Marmaris ilçesinde çöp konteynerine atılan yumurtalardan çıkan civcivlere belediye ve vatandaşlar sahip çıktı.

Marmaris Belediyesi’ne, ‘çöp konteynerinden civciv sesleri geliyor’ ihbarı üzerine harekete geçen Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Hatipirimi Mahallesi’nde belirtilen adrese gitti.

Çöp konteynerinde bulunan yumurtalar arasında civciv seslerini duyan ekipler şaşkına döndü. Yaklaşık 1000 adet yumurtanın atıldığı konteyneri boşaltan ekipler, civcivleri yaşatmak için seferber oldu.

Bazı vatandaşların olayı sosyal medya üzerinden paylaşması ile paylaşım kısa sürede binlerce kişiye ulaştı. Havaların soğuk ve yağışlı olması ekiplerin işini zorlaştırırken, Marmaris Belediyesi’ne bağlı ekipler zaman kaybetmeden sıcaklığı ayarlanmış bir oda oluşturdu. Konteynerde bulunan 20 civciv ve içinde civciv olduğu tahmin edilen 400 yumurta hazırlanan odaya nakledildi.

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SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Sosyal medya üzerinden olayı duyan bazı vatandaşlar ekiplere ulaşarak 60 tane yumurtayı evlerinde bulunan kuluçka makinelerine yerleştirme talebinde bulundu. Talebi olumlu karşılanan vatandaşlar zaman kaybetmeden yumurtaları alıp kuluçka makinesine yerleştirdi. Vatandaşları ve ekipleri seferber eden olaya sebep olan kişi ya da kişileri tespit etme çalışmaları sürüyor.

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'YAŞAYAN 20 CİVCİV VAR'

Temiz İşleri Sorumlusu Barış Ünlü olay hakkında bilgi verirken, vatandaşlara duyarlılıklarından dolayı teşekkür etti. Ünlü, “Kısa sürede ihbarın geldiği adrese gittik. Konteynerlerin içini boşaltmaya başladık. Bu sırada, civciv seslerinin geldiğini fark ettik. Yaşayan 20 civcivi arabaya alarak sıcak ortamda muhafaza ettik. Yumurtalarda bulunan civcivler için kuluçka makinesi lazımdı. Ama kuluçka makinesini hemen bulmak çok zordu. Hızlı hareket edip, veterinerimiz Araç Parkı’nda hemen bir oda hazırladı. Şu an yumurtalar ve civcivler o sıcak odadalar kurtarabileceğimiz kadarını kurtaracağız. 2 gün bekleyeceğiz. Konuyla ilgili sosyal medyadan paylaşım yapıldı. 60 kadar yumurtayı kuluçka makineleri olan vatandaşlarımız aldı. İnsanların yumurtadaki civciv bile olsa bunlara sahip çıkması bizi mutlu etti. Kuluçkaya götürdüğümüz yaklaşık 400 yumurta ve yaşayan 20 civciv var. Yaşayan civcivleri sahiplenmek isteyenler var. Daha sonraki süreçte hayatta kalan civcivlerimizi sahiplendireceğiz" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
çöp yumurta Civciv Marmaris

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
Hayvan severliği Kedi-Köpek sevgisinden ibaret sananlara bu haberi okutmak lazım.
Deniz medeniyettir, sözü haklı galiba.
HER CANLININ YASAMA HAKKI VARDIR İNSAN OGLU NASIL BİR VARLIK DUNYAYA EN BUYUK TEHDIT İNSANOGLU KENDIMIDE KATIYORUM KİMSE 4 dortlu degıldır
3 ay sonra kesilip yenilecek diye düşündüm ama en azından doğma ve yaşama hakkına sahip olacakları aklıma geldi. Tebrikler.
du edelim milletin kardından çıkmadı
Kötü haberler görmekten usanmıştık, yumurtaları atanlar kötü yapmış ama olaya müdahele eden yetkililer ve yardım eden vatandaşlarımıza teşekkürler. Hele o civcivleri merhametle hassas şekilde, yumurtadan çıkaran insanlar, sonuçta insanlığımızdan utanmayacağımız güzel bir davranış sergilemişler. Çünkü artık insanın değil hayvana başka insana yaptığı kötülüklerden korkar olduk. Teşekkürler.
teşekkürler hassasiyetnz için dünya sizin gibi güzl ınsanlr sayesınde dönüyr. biz insanoğlu nereye gdıyrz bilmyrm. yazk bıze
ne olursa olsun canlıya saygı ve sevgi Allah'ın ilmine olan saygıdır. teşekkürler arkadaşlar bu merhametiniz için.
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