Ekipler şoke oldu! Çöpe atılan yumurtalardan civciv çıktı

Marmaris Belediyesi’ne, ‘çöp konteynerinden civciv sesleri geliyor’ ihbarı üzerine harekete geçen Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Hatipirimi Mahallesi’nde belirtilen adrese gitti.

Çöp konteynerinde bulunan yumurtalar arasında civciv seslerini duyan ekipler şaşkına döndü. Yaklaşık 1000 adet yumurtanın atıldığı konteyneri boşaltan ekipler, civcivleri yaşatmak için seferber oldu.

Bazı vatandaşların olayı sosyal medya üzerinden paylaşması ile paylaşım kısa sürede binlerce kişiye ulaştı. Havaların soğuk ve yağışlı olması ekiplerin işini zorlaştırırken, Marmaris Belediyesi’ne bağlı ekipler zaman kaybetmeden sıcaklığı ayarlanmış bir oda oluşturdu. Konteynerde bulunan 20 civciv ve içinde civciv olduğu tahmin edilen 400 yumurta hazırlanan odaya nakledildi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU



Sosyal medya üzerinden olayı duyan bazı vatandaşlar ekiplere ulaşarak 60 tane yumurtayı evlerinde bulunan kuluçka makinelerine yerleştirme talebinde bulundu. Talebi olumlu karşılanan vatandaşlar zaman kaybetmeden yumurtaları alıp kuluçka makinesine yerleştirdi. Vatandaşları ve ekipleri seferber eden olaya sebep olan kişi ya da kişileri tespit etme çalışmaları sürüyor.