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Evine aldığı evsiz adam başına bela oldu!

YAŞAM HABERLERİ  | 24.02.2018 12:54 | Son Güncelleme

Beyoğlu'nda bir kadının evinin kapısını tekmeleyip içeri girmeye çalışan iki kişiyi mahalleli önce dövdü sonra da polise teslim etti.

Olay, Perşembe günü Kocatepe Mahallesi'nde öğle saatlerinde yaşandı. İddiaya göre; Burcu Varol, A.I.'yı kalacak yeri yok diye evine aldı. Yaklaşık bir ay evinin kapılarını A.I.'ya açan Burcu Varol, eşyalarının kaybolduğunu fark edince A.I.'yı evden çıkardı.

A.I. birkaç gün sonra yanında getirdiği bir kişi ile Varol'un kapısına dayandı. Kapıyı tekmeleyip zorlayan A.I. daireye girmeye çalıştı.

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"İMDAT" ÇIĞLIĞINA MAHALLELİ KOŞTU

Mahalleli cama çıkan Burcu Varol'un "İmdat" çığlıklarına koştu. Bu sırada evin camını da kıran A.I. ve yanındaki kişi mahalleli tarafından sokakta dövüldü. İhbar üzerine polis A.I. ile yanındaki kişiyi gözaltına alarak polis merkezine götürdü.

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KAPIYI TEKMELEYİP EVİME GİRMEYE ÇALIŞTI

Burcu Varol, "Ruh hastası, manyak bir arkadaş geldi benim evime girmeye çalıştı. Kapımı tekmeleyip durdu. Mahalleliye seslendim, gelip buradan aldılar sonra camımı kırdı. Daha önce kalacak yeri yok diye ben ona kapımı açmıştım ama hırsızlık yapınca evden çıkardım ve bir daha eve almadım" diye konuştu. Şikayetçi olacağını söyleyen Varol polis aracına binerek polis merkezine gitti.

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DHA

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Anahtar Kelimeler:
beyoğlu evsiz

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Okuyucu Yorumları 10 yorum
istanbulda özellikle bide beyoğlunda yaşıyorsan evsiz veya değil tanımadığın kişiye evini açmamalısın, bu bayan ya saf yada başka bi işvar?!?!?
kiz ruh hastasi. adamlara birsey diyemicem
boş kafalı hatun böyle boşlarla takılır tiplere bak ya
ne işin var senın o kişiyle bana kimsesiz e sahip çıkmaktan ziyade sanki bi arkadaşlık durumu gibi geldi ve sonrasında anlaşmazlık günahı boynuna!
Karışık iş, erkek halimle eve alamam huyunu suyunu akli dengesini bilmiyorsun. Gece uyurken boğazlarmı sen yokken eşyalarınmı yok olur bilemezsin.
kadına helal olsun.benim diyen delikanlının yapmayacağı şeyi yapmış.olsun dert etme iyi insanlar her zaman karşılığını alırlar.burada olumsuz yorum yapanların alayı dümbük.kendileri yapmak istedikleri şeyleri bilinçaltından açıklamış.yok kadına bir şey yaparlarmış senin gibi dümbükler tabii yapar
beni al yanına :)
hakikaten tanımadığın insanı evine almak hem de 1 ay ne demektir ya :) başka bir iş vardır bu işte
kadına helal olsun benimde başıma gelmişti evim yok dedi bir çocuk ev bulanakadar gel dedim evi soydu kaçtı,
153 ü ara kardeşim. iyilikler her zaman güzel sonuçlar vermiyor.
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