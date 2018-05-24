Freni boşalan servis minibüsü okulun bahçesine çarptı: 3 öğrenci yaralandı

Erdem ÖZCAN- Tufan DALGIÇ/BANDIRMA (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR'in Bandırma ilçesinde 3 ortaokul öğrencisinin okul çıkışı bindikleri park halindeki servis minibüsü, freninin boşalması sonucu birden hareket etti. Yokuş aşağı kontrolsuz şekilde giden minibüs okul bahçesinin demir kapısına çarparak dururken, kazada 3 öğrenci yaralandı.

Kaza, Paşakonak Mahallesi'nde Hasan Atlı Ortaokulu önünde meydana geldi. Okul çıkışı 3 öğrenci, yokuşta park halindeki İlker Y.'ye ait kapısı açık olan 10 S 10416 plakalı servis minibüsüne bindi. Sürücüsü bulunmayan minibüs, freninin boşalması sonucu bir anda hareket etti. Yokuş aşağıya yaklaşık 100 mitre kontrolsüz şekilde kayan minibüs önce yol kenarındaki levhalara çarptı, ardından okulun bahçesindeki demir kapıya çarparak durabildi. Kazada hafif yaralanan öğrenciler ambulansla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken polis, minibüs sürcüsünü gözaltına aldı.

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