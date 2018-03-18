Gaziantep'te 'polisten bıçaklı gözaltı' iddiası kamerada

Olay, dün öğleden sonra İnönü Caddesi'ndeki bahis oyunu bayisinde meydana geldi. İddiaya göre, babasına ait bayide çalışan Metin Cemal Ö., komşusu olan esnaf bir arkadaşının trafik polis ile tartıştığını görerek müdahale etti. İsmi öğrenilemeyen trafik polisi ise tartışmaya müdahale ettiği için Metin Cemal Ö.'yü gözaltına almak istedi. Metin Cemal Ö. ise iş yerine döndü. Tartıştığı polis ve arkadaşları peşinden gelerek Metin Cemal Ö.'yü burada gözaltına almak istedi.
Kafasında kask olan trafik polisi iddiaya göre, tezgâhın üzerinde bulunan bıçağı alarak Metin Cemal Ö.'yü tehdit etti. Bıçağın sapıyla Metin Cemal Ö.'ye vuran trafik polisi, Asayiş Şubesi ekiplerinden yardım isteyerek genci gözaltına aldı. Aynı trafik polisi iddiaya göre, Şahinbey Polis Merkezi'ne götürülen Metin Cemal Ö.'yü, burada da başına vurarak darp etti. Başına aldığı darbelerle sarsılan Metin Cemal Ö., tedavi için gittiği hastanede beyin sarsıntısı geçirme ihtimali üzerine bir gece gözlem altında tutuldu.
Tedavisinin ardından hastaneden taburcu edilen Metin Cemal Ö., adliyeye giderek polis memurundan şikâyetçi oldu. Polis memurunun da gencin 'Devlet büyüklerine hakaret' ettiğini söyleyerek şikâyetçi olduğu öğrenildi.
YAŞANANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA
Olay ise iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde polis memurunun Metin Cemal Ö.'nün yakasını tuttuktan sonra aldığı bıçağın sapıyla gencin kafasına ve sırtına vurduğu görülüyor.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Gaziantep Valiliği, üniversite öğrencisi Metin Cemal Ö. ile trafik polisleri arasında yaşanan olayla ilgili açıklama yaptı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtilen açıklamada, şöyle denildi:
"Şahinbey ilçemizde 16.03.2018 Cuma günü saat 17.00 sıralarında polis memurları ve şüpheli M.C.Ö. adlı şahıs arasında yaşanan olaya ilişkin basında yer alan haber ve görüntülerle ilgili yapılan incelemede; kavşak noktasında görevli trafik ekibinin görev yapmasına engel olmaya, görevli polis memurlarına küfür ve hakaret ederek çevredeki vatandaşları provoke etmeye çalışan M.Ç.Ö adlı şüpheli şahsın gözlem altına alınması sırasında meydana gelen olay nedeniyle Valiliğimizce soruşturma başlatılmıştır."
(DHA)
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