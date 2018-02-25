Giresun’da kaza: 6 yaralı

Giresun’un Keşap ilçesi Yolağzı köyü mevkinde 3 aracın karıştığı kazada 6 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Keşap ilçesine bağlı Yolağzı köyü mevki Karadeniz Sahil yolunda 2 araç kaza yaptı. Kaza sonrası araçlar yol kenarında yol yardım ekibini beklediği sırada Gürcistan plakalı bir başka araç yol kenarında ki diğer iki araca arkadan çarparak üçüncü kazaya neden oldu. Kazanın etkisiyle araçlarda bulunan 6 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslar ile hastanelere sevk edildi. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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