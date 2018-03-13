HABER

İki öğrenci servisi çarpıştı: yaralılar var!

YAŞAM HABERLERİ  | 13.03.2018 09:14 | Son Güncelleme

Kırklareli'nde iki öğrenci servisinin çarpışması sonucu 3'ü öğrenci 4 kişi yaralandı

İki öğrenci servisi çarpıştı: yaralılar var!

Kırklareli'nde iki öğrenci servisinin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Çağlayan Kavşağı'nda iki öğrenci servisi çarpıştı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, ilk belirlemelere göre 3'ü öğrenci 4 kişi yaralandı. Yaralılar, Kırklareli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. (AA)

Nihat Hatipoğlu'ndan Nureddin Yıldız tepkisiNihat Hatipoğlu'ndan Nureddin Yıldız tepkisi
Mısır'da yolcu uçağını kaçırma girişimi!Mısır'da yolcu uçağını kaçırma girişimi!
İçtiğiniz su ne kadar temiz?İçtiğiniz su ne kadar temiz?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kırklareli Çağlayan Kavşağı öğrenci servisi Kaza

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Çorum'daki feci kazada ölü sayısı 13'e yükseldi

Son dakika! Çorum'daki feci kazada ölü sayısı 13'e yükseldi

İran'daki uçak kazasıyla ilgili ölen pilotun ablasından korkunç iddia!

İran'daki uçak kazasıyla ilgili ölen pilotun ablasından korkunç iddia!

Abdullah Öcalan'ın Afrin talimatı! Abdulkadir Selvi yazdı

Abdullah Öcalan'ın Afrin talimatı! Abdulkadir Selvi yazdı

Son dakika! İran, düşen Türk uçağıyla ilgili iddiayı yalanladı

Son dakika! İran, düşen Türk uçağıyla ilgili iddiayı yalanladı

Mutlu son: WhatsApp’ta o süre arttırıldı

Mutlu son: WhatsApp’ta o süre arttırıldı

Mina Başaran'ın annesinden çok acı sözler!

Mina Başaran'ın annesinden çok acı sözler!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Hurdacı otomobili parçalarken yangın çıktı

Hurdacı otomobili parçalarken yangın çıktı

Cam yüklü Kamyonet devrildi: 1 Yaralı

Cam yüklü Kamyonet devrildi: 1 Yaralı

Habur’da 11 milyon TL değerinde eroin ele geçirildi

Habur’da 11 milyon TL değerinde eroin ele geçirildi

Akçakoca’da trafikte denetimler arttı

Akçakoca’da trafikte denetimler arttı

Jandarmadan kaçak sigara operasyonu

Jandarmadan kaçak sigara operasyonu

Üniversiteliler, elbise dolabını uyuşturucu imalathanesine çevirmiş

Üniversiteliler, elbise dolabını uyuşturucu imalathanesine çevirmiş

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.