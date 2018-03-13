İki öğrenci servisi çarpıştı: yaralılar var!

Kırklareli'nde iki öğrenci servisinin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Çağlayan Kavşağı'nda iki öğrenci servisi çarpıştı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, ilk belirlemelere göre 3'ü öğrenci 4 kişi yaralandı. Yaralılar, Kırklareli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. (AA)