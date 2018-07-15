İstanbul Beyoğlu'nda korkunç olay! Odadan kötü koku gelmesi üzerine...

Olay Beyoğlu, Hüseyinağa Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi.İddiaya göre, Atıf Yılmaz Caddesi'ndeki bir otelde uzun süredir kaldığı öğrenilen Arif Kocakkıyak'ın(68) odasından kötü koku gelmesi üzerine görevliler durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık görevlileri, Kocakkıyak'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Bu sırada Kocakkıyak'ın öldüğünü haber alan yakınlarının otele gelerek beklediği görüldü. Polis ekipleri, otel çalışanlarından aldığı bilgiler doğrultusunda odada olay yeri çalışması yaptı. Polis ekiplerinin çalışmasının ardından Kocakkıyak'ın cansız bedeni cenaze aracıyla Yenibosna Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

DHA



