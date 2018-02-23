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İstiklal Caddesi'nin görünümü değişiyor! İBB harekete geçti

YAŞAM HABERLERİ  | 23.02.2018 18:12 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından bin 350 metrelik İstiklal Caddesi'ne saksı içinde 24 adet ağaç yerleştirilecek.

İstiklal Caddesi'nin görünümü değişiyor! İBB harekete geçti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre inşaat çalışmaları tamamlanan İstiklal Caddesi’nde çevre düzenlemesine giriliyor. Proje kapsamında bin 350 metrelik tarihi caddeye saksı içinde 24 adet ağaç yerleştirilecek.

Bu kapsamda, İstiklal Caddesi’nin Taksim Meydanı’na bağlandığı noktaya da 8 saksı ağaç konulacak. İBB'nin açıklamasına göre tarihi caddenin yeşillendirilmesi kapsamında dört farklı türde ağaç yerleştirilecek.

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1 MART'TA GELİYOR

Taksim Meydanı, Ağa Cami Önü, Galatasaray Meydanı, Odakule ve Tünel Meydanı’nı kapsayan çalışma kapsamında, 20 metre arayla saksılar yerleştirilecek. Ağaç türleri, ilex ve defne gibi her daim yeşil kalacak türlerden seçildi.

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1 Mart’ta yerleştirme işlemlerinin başlanacağı projede saksılardan 4 adedi İstiklal Caddesi ziyaretçilerinin oturabileceği şekilde tasarlandı.
İBB Park Bahçeler Daire Başkanlığınca saksıların yerleri belirlenirken, esnafın görüşünün alındığı, dükkan önlerini kapatmayacak şekilde konulacağı belirtildi.

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Açıklamaya göre oturma yerleri ahşap olacak saksıların tasarımında, İstiklal Caddesi’nin dokusundan ve cadde üzerindeki tarihi yapılardan ilham alındı. İBB Park Bahçeler Daire Başkanlığı, İstiklal Caddesi’ne mevsimlere göre meyve ağacı saksıları da yerleştirecek. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
İBB İstiklal Caddesi Saksı istanbul büyükşehir belediyesi

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Okuyucu Yorumları 17 yorum
Valla AKP belediyesi ne güzel düşünmüş. Ağaç dediğin saksıda olur zaten.
@bedri_e_1973 aynı senin kafan gibi
@bedri_e_1973 gene onun kafada biseyler yetisiyor ya senin kafaya ne demeli balik hafizasi dun dedigîni bugun yalanlayan zihniuete tapan kafa
Harika bir haber (!)
bence ıhlamur ağaçları yerleştirseler daha iyidi..miss gibi koku salardı ortalığa tabi toplayıcılardan fırsat kalırsa..bizim buralarda da cadde de ıhlamur ağaçları var çiçek açtılarmı üşüşüyorlar ağaçların tepesine dalını yaprağını çiçeğini yoluyorlar hatta merdiven dayayıp toplayanlar bile var..o derece aç gözlü millet yani.
beton aşkı bitirdi caddeyi.
ehhh bir zahmett yaniii artıkkk. kuru bir cd olduu gittii
zaten millete sürte sürte yürüyoruz he şimdi tam oldu millet sigara izmaritini atacak yer buldu
Dükkanların tabelaları da standartlaşmalı. Halihazırda ki tabelalar estetiği bozuyor. Gözlerimizi tırmalıyor. İstiklalin tarihi estetiği ile uyumlu harf karakterleri ve tek tip tabela uygulamasına geçilmeli.
saksiya degilde gercek agac dikseniz_
ÖNEMLİ OLAN YAŞANASI O İSTİKLALDE ESKİ HAVA KALDIMI
gec bıle kalınmıstı ıstıklal caddesı turkıyenın en degerlı caddesı butun caddenın tasları kırık dokuk ıcerısındeydı secıme yaklasırken akıllarına geldı nedense
istiklal caddesi mükemmel birde içindeki insanları değiltirseler gece bi saatten sonra bayanlar rahat yürüyemiyor laf atanmı dersin türk insanlardan çok şimdi birleşmiş milletler gibi suriye cezayir fas ırak iran ülkelerinde kovulanlar ülkemizin huzurunu bozmak için yapmadıkları pislik yok
İstanbuldan puan almak isteyen her ilçeye şehir parkları yapsın oyları kapsın. En az 50şer dönüm.
Bir de şu tabelalar lütfen! çok çirkinler, küçülmeli ve tarihi dokuya uygun hale gelmeliler!!! Var mı sesimizi duyan?
Duyarsız vatandaşlar için yeni çöp atma yeri.
ekeceginiz 24 tane saksiyla yeşermez o cadde,
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