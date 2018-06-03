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İYİ Partili başkana FETÖ gözaltısı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.06.2018 12:03 | Son Güncelleme

ADANA'da FETÖ/PDY'nin yeniden yapılanmak ve gençleri örgütlemek için kurduğu hijyen/ışık evlerine düzenlenen operasyonda İYİ Parti Çukurova İlçe Gençlik Kolları Başkanı Sefa B.'nin (24) de gözaltına alındığı belirtildi.

İYİ Partili başkana FETÖ gözaltısı

ADANA, (DHA)- ADANA'da FETÖ/PDY'nin yeniden yapılanmak ve gençleri örgütlemek için kurduğu hijyen/ışık evlerine düzenlenen operasyonda İYİ Parti Çukurova İlçe Gençlik Kolları Başkanı Sefa B.'nin (24) de gözaltına alındığı belirtildi.
Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY’nin yeniden yapılanmak ve gençleri saflarına çekmek amacıyla kurduğu 7 ayrı hijyen evine baskın yaptı. 4 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından gerçekleştirilen baskında, İYİ Parti Çukurova İlçe Gençlik Kolları Başkanı ve Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Sefa B.'nin de aralarında bulunduğu 25 kişi gözaltına alındı. Kendisi gibi tıp öğrencisi 3 kişiyle aynı evi paylaşan Sefa B.'nin, evde ‘abi’ pozisyonunda olduğu, ders çalışma bahanesiyle üniversite öğrencilerini kandırıp terör örgütüne kazandırmaya çalıştığı ileri sürüldü.
Şüphelilerden 2 kişi tutuklanır, 13 kişi serbest bırakılırken, Sefa B.'nin de aralarında bulunduğu 10 kişinin sorgusunun sürdüğü bildirildi.

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İYİ Partili başkana FETÖ gözaltısı

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