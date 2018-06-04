İzmir- Çeşme Otoyolu üzerinde makilik yangını

Taylan YILDIRIM/İZMİR, (DHA)- İZMİR- Çeşme Otoyolu Zeytinli bölgesinde makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı. Yangında 2 hektarlık alanın zarar gördüğü açıklandı.

Öğle saatlerinde İzmir- Çeşme Otoyolu Zeytinlik bölgesinde, belirlenemeyen bir nedenle alevler yükseldi. Rüzgarın da etkisiyle otluk alanda başlayan yangın, kısa sürede makilik alana sıçradı. Yangına orman söndürme ekipleri, uçak, helikopter ve 6 arazözle müdahale etti. Yangın ormanlık alana sıçramadan kısa sürede kontrol altına alındı. İki hektarlık alanın zarara gördüğü yangında, soğutma çalışmalarının devam ettiği açıklandı.

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