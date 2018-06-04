HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

İzmir- Çeşme Otoyolu üzerinde makilik yangını

YAŞAM HABERLERİ  | 04.06.2018 17:21 | Son Güncelleme

İZMİR- Çeşme Otoyolu Zeytinli bölgesinde makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

İzmir- Çeşme Otoyolu üzerinde makilik yangını

Taylan YILDIRIM/İZMİR, (DHA)- İZMİR- Çeşme Otoyolu Zeytinli bölgesinde makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı. Yangında 2 hektarlık alanın zarar gördüğü açıklandı.
Öğle saatlerinde İzmir- Çeşme Otoyolu Zeytinlik bölgesinde, belirlenemeyen bir nedenle alevler yükseldi. Rüzgarın da etkisiyle otluk alanda başlayan yangın, kısa sürede makilik alana sıçradı. Yangına orman söndürme ekipleri, uçak, helikopter ve 6 arazözle müdahale etti. Yangın ormanlık alana sıçramadan kısa sürede kontrol altına alındı. İki hektarlık alanın zarara gördüğü yangında, soğutma çalışmalarının devam ettiği açıklandı.

FOTOĞRAFLI

İzmir- Çeşme Otoyolu üzerinde makilik yangınıİzmir- Çeşme Otoyolu üzerinde makilik yangını

PARTNERAslında kime ne mesaj veriyor?Aslında kime ne mesaj veriyor?
8'inci sınıf öğrencisi Kerim, derede boğuldu8'inci sınıf öğrencisi Kerim, derede boğuldu
Güvenlik kamerasına yakalanan kapkapçı tutuklandıGüvenlik kamerasına yakalanan kapkapçı tutuklandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

24 Haziran erken seçim sonuçları için Remres Araştırma'dan yeni anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?

24 Haziran erken seçim sonuçları için Remres Araştırma'dan yeni anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?

24 Haziran seçimleri öncesi ORC'nin anket sonuçları açıklandı! Erdoğan'ın oy oranı... HDP barajı geçecek mi?

24 Haziran seçimleri öncesi ORC'nin anket sonuçları açıklandı! Erdoğan'ın oy oranı... HDP barajı geçecek mi?

Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla: Oy vermezlerse işsiz bırakmak boynumun borcu

Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla: Oy vermezlerse işsiz bırakmak boynumun borcu

Muharrem İnce'den LGS iddiası: Korktular, seçim sonrasına ertelediler

Muharrem İnce'den LGS iddiası: Korktular, seçim sonrasına ertelediler

Onur Can Özcan'ın cesedi bulundu!

Onur Can Özcan'ın cesedi bulundu!

Cem Yılmaz bombayı patlattı! 'Boşanıyoruz'

Cem Yılmaz bombayı patlattı! 'Boşanıyoruz'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kocaeli'de engelli genç kıza cinsel istismarda bulunurken suçüstü yakalandılar!

Kocaeli'de engelli genç kıza cinsel istismarda bulunurken suçüstü yakalandılar!

Şehidin nişanlısından yürekleri dağlayan sözler: İçim, ciğerim yanıyor

Şehidin nişanlısından yürekleri dağlayan sözler: İçim, ciğerim yanıyor

17 yaşındaki Aleyna Can'ın öldürülmesi davasında flaş gelişme

17 yaşındaki Aleyna Can'ın öldürülmesi davasında flaş gelişme

Yeni evli çift büyük şok yaşadı! Gelin balayına tek başına gitti

Yeni evli çift büyük şok yaşadı! Gelin balayına tek başına gitti

Taksim'de skandal görüntü! Yürüyen kadına saldırdı

Taksim'de skandal görüntü! Yürüyen kadına saldırdı

Babalar Günü'nüz kutlu olsun!

Babalar Günü'nüz kutlu olsun!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.