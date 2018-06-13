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İzmir'de, demir-çelik kalıplarının altında kalan işçi öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 13.06.2018 20:15 | Son Güncelleme

İZMİR'in Çiğli ilçesindeki fabrikada, TIR'a yüklediği demir-çelik kalıplarının altında kalan Ali Dağaşan (54), hayatını kaybetti.

İzmir'de, demir-çelik kalıplarının altında kalan işçi öldü

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Çiğli ilçesindeki fabrikada, TIR'a yüklediği demir-çelik kalıplarının altında kalan Ali Dağaşan (54), hayatını kaybetti.
Olay akşam saatlerinde, Çiğli Organize Sanayi Bölgesi 10008 sokakta bulunan bir makine imalat ve montaj fabrikasında meydana geldi. Fabrikada işçi olarak çalışan Ali Dağaşan, TIR'a yüklediği demir-çelik kalıplarının altında kaldı. Kanlar içerisinde yere yığılan Dağaşan'ı gören arkadaşları, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Dağaşan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Talihsiz işçinin cesedi, savcının incelemelerinin ardından, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İKİ AY İÇERİSİNDE İKİNCİ İŞ KAZASI
Öte yandan, geçen Nisan ayında, aynı fabrikada taşeron olarak çalışan Ümit Deveci'ye (26), su deposuna kaynak yaptığı sırada ray üzerinde hareket eden vinç çarpmış ve olay yerinde yaşamını yitirmişti.

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İzmir'de, demir-çelik kalıplarının altında kalan işçi öldüİzmir'de, demir-çelik kalıplarının altında kalan işçi öldü

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