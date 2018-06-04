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Kadıköy'de korku dolu dakikaların görüntüsü ortaya çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.06.2018 12:07 | Son Güncelleme

KADIKÖY'de 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin de  yaralandığı bıçaklı saldırının görüntüleri ortaya çıktı.

Kadıköy'de korku dolu dakikaların görüntüsü ortaya çıktı

Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL, (DHA) KADIKÖY'de 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin de yaralandığı bıçaklı saldırının görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, geçtiğimiz Mayıs ayının 18'inde Caferağa Mahallesi Mühürdar Caddesi'nde meydana geldi. Geçmişte alacak ve verecek meselesi nedeniyle aralarında husumet bulunduğu belirtilen 2 grup arasında tartışma çıktı. Kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüşen olayda İbrahim Yüce (32), boğazından ve vücudunun çeşitli yerlerinden, Tayfun Yüce (29) de sırt bölgesinden yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

SAĞLIK EKİPLERİ 20 DAKİKA BOYUNCA KALP MASAJI YAPTI

Kanlar içinde yerde yatan İbrahim Yüce'ye yaklaşık 20 dakika kalp masajı yapan ekipler İbrahim Yüce'yi ambulansla hastaneye kaldırdı. Sırtından yaralanan akrabası Tayfun Yüce de müdahale boyunca İbrahim Yüce'nin başından ayrılmazken aynı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan İbrahim Yüce, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı.

SALDIRGAN ZANLI YAKALANDI

Olayın ardından kaçarak izini kaybettiren ve polisin incelemeleri sonrası bir eğlence mekanına girdiği tespit edilen zanlı M.D. ise kısa sürede yakalandı. Saldırgan tutuklandı.

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Kadıköy'de korku dolu anlara neden olan saldırının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde bıçaklı saldırgan, tartıştığı kişilere saldırırken çevrede korku dolu anlar yaşanıyor. Eli bıçaklı saldırganı görenler kaçışırken saldırıya uğrayan kişi aldığı bıçak darbesiyle yere yığılıyor.

(FOTOĞRAF)

Kadıköy'de korku dolu dakikaların görüntüsü ortaya çıktıKadıköy'de korku dolu dakikaların görüntüsü ortaya çıktıKadıköy'de korku dolu dakikaların görüntüsü ortaya çıktı

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