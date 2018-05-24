Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ polisinin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

​Kayseri Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, torbacılara uyuşturucu temin ettiği belirlenen Y.A.'yı (35), düzenlenen operasyonla gözaltına aldı. Y.A.'nın üst, araç ve evinde yapılan aramalarda 2 parça halinde 30 gram metamfetamin ele geçirildi.

Y.A. sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

FOTOĞRAFLI

