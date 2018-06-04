Kız arkadaşının annesini öldürdü, babasını ise yaraladı (3)

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
İzmir'in Torbalı ilçesinde kavgalı olduğu kız arkadaşının annesi 52 yaşında Fadime Y.'yi göğsünden bıçaklayarak öldüren, kadının kocası 57 yaşındaki Fahri Y.'yi ise yaralayan Yusufcan Ö., adliyeye sevk edildi.
İbrahim DANIŞ / TORBALI (İzmir), (DHA)
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