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Kız arkadaşının annesini öldürdü, babasını ise yaraladı (3)

YAŞAM HABERLERİ  | 04.06.2018 14:32 | Son Güncelleme

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ İzmir'in Torbalı ilçesinde kavgalı olduğu kız arkadaşının annesi 52 yaşında Fadime Y.'yi göğsünden bıçaklayarak öldüren, kadının kocası 57 yaşındaki Fahri Y.'yi ise yaralayan Yusufcan Ö., adliyeye sevk edildi.

Kız arkadaşının annesini öldürdü, babasını ise yaraladı (3)

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
İzmir'in Torbalı ilçesinde kavgalı olduğu kız arkadaşının annesi 52 yaşında Fadime Y.'yi göğsünden bıçaklayarak öldüren, kadının kocası 57 yaşındaki Fahri Y.'yi ise yaralayan Yusufcan Ö., adliyeye sevk edildi.

İbrahim DANIŞ / TORBALI (İzmir), (DHA)
FOTOĞRAF

Kız arkadaşının annesini öldürdü, babasını ise yaraladı (3)

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