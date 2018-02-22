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Köpeğe çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.02.2018 00:57 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde seyir halindeyken önüne çıkan köpeğe çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Kütahya istikametinden Tavşanlı istikametine seyir halinde olan Y.

Köpeğe çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde seyir halindeyken önüne çıkan köpeğe çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Kütahya istikametinden Tavşanlı istikametine seyir halinde olan Y. C. idaresindeki plakası henüz tespit edilemeyen motosiklet, Tavşanlı-Kütahya karayolu 9. kilometresinde bir anda önüne çıkan köpeğe çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Sürücü tedavi altına alınırken köpeğin de telef olduğu görüldü. (Tİ - EFE)

Köpeğe çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı

Köpeğe çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı

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