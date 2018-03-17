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Kumar operasyonunda kasadan çıkan şok etti

YAŞAM HABERLERİ  | 17.03.2018 21:01 | Son Güncelleme

Kütahya'da polis ekiplerinin bir kahveye düzenlediği baskında 8 kişi kumar oynarken yakalandı, 126 bin lira paraya el konuldu.

Kumar operasyonunda kasadan çıkan şok etti

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Ali Paşa Mahallesi'ndeki bir kahveye kumar baskını düzenledi. Baskında kumar oynadıkları belirlenen 8 kişi yakalandı.

KASADAN BORÇ DEFTERİ ÇIKTI

Ekipler 'kumar parası' olarak değerlendirdikleri çelik kasa içerisindeki 126 bin lira para, oyun kağıtları, okey taşları ile borç defterine el koydu. Kumar oynayan 8 kişiye 259'ar lira idari para cezası verilirken, kahve işletmecisi K.H. ve Ç.Y. hakkında da yasal işlem başlatıldı.

DHA

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Kütahya kahvehane para çelikkasa borç

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