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Lastiği patlayan minibüs takla attı; sürücü yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.07.2018 10:28 | Son Güncelleme

ÇORUM'un Bayat ilçesinde lastiği patlayan minibüsün takla atıp tarlaya devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.  Kaza, Bayat ilçesi Hacıbayram köyü mevkisinde meydana geldi.

Lastiği patlayan minibüs takla attı; sürücü yaralandı

Mustafa ULUSOY/BAYAT (Çorum), (DHA)- ÇORUM'un Bayat ilçesinde lastiği patlayan minibüsün takla atıp tarlaya devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
Kaza, Bayat ilçesi Hacıbayram köyü mevkisinde meydana geldi. Çankırı yönünden İskilip yönüne giden D.E. (62) yönetimindeki 05 NC 810 plakalı minibüs, arka lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıktı. Minibüs, takla atarak tarlaya devrildi.
Kazada, sürücü D.E. yaralandı. D.E., çağırılan ambulansla Bayat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, ilk müdahalesinin ardından da Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Egitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

FOTOĞRAFLI

Lastiği patlayan minibüs takla attı; sürücü yaralandı

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