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Minibüste akılalmaz olay: 4 kişi engelli gence tekme ve yumruklarla saldırdı

YAŞAM HABERLERİ | 15.01.2018 10:35 | Son Güncelleme 4 saat önce

Adana’da işitme engelli, 4 kişi tarafından dolmuşta öldüresiye dövüldü. Dayak anı dolmuşun güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken engelli gencin kanser hastası annesi Cihan Acun, “Nasıl ciğerim parçalanıyor şu anda. İnsan değil onlar, adalete bırakıyorum onları” dedi. Minibüsün güvenlik kamerasına da yansıyan olay, CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan tarafından da sosyal medya üzerinden paylaşıldı. İşitme engelli genci dolmuşta tekme tokat döven 4 kişi ise bu sabah gözaltına alındı.

İddiaya göre İşitme engelli Agit Acun (20), çalıştığı tekstil firmasında hastalanıp hastaneye gitti. Hastaneden çıkıp Seyhan ilçesine bağlı Eminağa Caddesi’ndeki evine gitmek için Topel dolmuşuna binen Acun, burada Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesinde okuyan lisanslı Kick Boks’cu Ahmet Günsel (20) ve 3 arkadaşı tarafından bilinmeyen bir sebep nedeniyle öldüresiye dövüldü. Bu sırada ise diğer yolcular kavgayı ayırmadan izledi. Dayak anı dolmuşun güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Görüntülerde Agit Acun’un bağırarak yardım çığlığı atmasına rağmen 4 kişi tarafından dövülmesi görülüyor.

GÖZALTINA ALINDILAR

Agit Acun'a saldıran Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde okuyan Ahmet Günsel (20) ile arkadaşları Çağrı Can Ç. (20), İsmail K. (20) ve Ahmet B (19) bugün gözaltına alındılar.

“CİĞERİM PARÇALANDI”

Olaydan sonra karakola gidip darp raporu alan Agit Acun’un yüzünde ve gözlerinde çeşitli morluklar oluşurken İHA muhabirine konuyla ilgili açıklamalarda bulunan kanser hastası anne Cihan Acun, gözyaşlarını tutamayarak, şunları söyledi:

Minibüste insanlık dışı olay! Engelli gence tekme ve yumruklarla saldırdılar

“Nasıl ciğerim parçalanıyor şuanda. Onların annesinin de ciğeri öyle parçalansın. Adalete bırakıyorum onları. İnsan değildir onlar. İnsan olsa böyle yapmazlardı. O izleyenlerde kendisini adam yerine koymasın. Ben olsam kalkardım. İnsan o çığlığı görünce vicdan varsa dayanamaz. Zaten yarımım yarımım onlar da ciğerimi parçalamış” ifadelerini kullandı.

“İNSANLIK DIŞI BİR OLAY”

Ağabey İsmail Acun (28) ise olayı anlatarak, “Kardeşim ben sizi duymuyorum demeye çalıştığı halde 3’ü 4’ü vuruyor kardeşime. Dolmuş şoförü ise kavgayı arkadaşlar arasında olduğunu sandığı için ilk başta ayırmamış ama sonra ayırmış kavgayı. Suçluların birisi Ahmet Günsel cüzdanını düşürüyor orada. Ondan ismini öğreniyoruz. Aranmaları var şuanda ama daha yakalanmadı. İnsanlık dışı bir olay. Kimse araya girmiyor, ayırmıyor. Kardeşimi en çok darp eden Ahmet Günsel lisanslı Kick Boks’cuymuş. Onun her vurduğu silah olarak geçmesi lazım. Gerçekten büyük bir şoktayız” diye konuştu.

CHP'Lİ VEKİL PAYLAŞTI

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan’ın paylaştığı minibüsün güvenlik kamerası görüntüsü, vatandaşların tepkisini çekti. Paylaşımın yorum kısımında, dayakçı 4 kişinin yanı sıra olay anında minibüste bulunup, tepkisiz kalan vatandaşların da eleştirildiği görüldü. (DHA - İHA)

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Okuyucu Yorumları 72 yorum
Altını biraz kurcalasalar bu genç yiğit delikanlıların 3 üde ya akp gençlik kolları yada halk özel harekat çıkar. vahabi soyu
birader online sırf akp karşıtı olsun diye ota boka yorum yazmaya kac para alıyorsun iyi para varmı bu işte?
Böyle bir açıklama yaptığına göre sen kesin cHp' lisin.. ve anlaşılan o ki AKP'li gençlerden bir kuyruk acın var.. Kıyamam sana zavallı kedicik..
@mucahitkedi Gerizekalı aptal onlarda aslında senin gibi hiçbirşeyi anlamadan hedefi aklındaki ilk kişiye çeviren cahil mahluklardır.AKPARTİ ile CHP ile MHP ile ne alakası var..engelli bir gence saldıran kişilerin partilerle olan bağı deyil insanlığından olan şüpheler araştırılmalıdır..bide senin gibi bir cahilin yorumunu beyenme butonuna basan cahillere ne demeli..sizin gibi cahiller olduğu sürece dış ülkeler icraat yaparken bizdeki siyasette böyle cahice ilerler..
@mucahitkedi bunu nasıl partiye maal ediyorsunuz anlamıyorum bu demek oluyorki dayak yiyen akp li olsa atanlar diğer partilerden olsa demekki hak etti diyeceksin senmisin insan mahlukatı bununadı şiddet gerçi sen anlamadığın bunu particiliğe indirgenmenden belli
@mucahitkedi O İLER GENELDE CHPLİLERDEN sorulur ANCAK burada parti olayı yok burada insanlık olayı var sen neden insanları ocu bucu diye ayırıyorsun yoksun kişi
@fatihozgisi akp muhalefeti olanlara iftira atmak için kaç para alıyorsanız o kadar olıyorlardır. Ben para alan akp gençlik kollarının üyeleri olduğunu duydum sokakta konuşanlardan. Siz aktroller hesabını verin.
@bulut_han sen önce deyil ile değil arasındaki farkı öğren sonra birilerini cehaletle itham et akmal.
İnsanlık bitmiş. Yazık... Umarım Polis duyarsız kalmaz.
kimsenin yaptığı kimsenin yanına kalmaz. ceremesini iyi çekersiniz. tek kişi ve vicdansızlar üç kişisiniz sizi bu kadar şiddete maruz bırakan neydide bu insanı öldüresiye bu hale getirdiniz. Allah sizi ıslah etsin.... Helak ta Allahtan Gazabta Allahtan...
Allah'ından bulsunlar. Yazık günah şu çocuğa. Bi de senin lisansın varmış. Önce lisansı elinden alınacak sonrada hapse atacaksın boylelerini. Bizler nasıl bu hale geldik. Bizler böyle bir millet değildik.
insanlığın bitti yer orada öldüresiye bir engelliye saldırılıyor hiç biri de sesini çıkarmıyor yazık. Bu durumu nasıl tarif edeyim biliyor musunuz; tüm her yer müslüman dolu 2-3 tane israilli gavur gelmiş yarım bir insana saldırıyor ve diğerleri izliyor.
kavgayi dayak yiyen başlatıyor ilk o vuruyor izleyin
lisans onun gtne grsin engelli bi insana kalkan eller kırılsın iki cihanda da sürünsünler çocukluğumda kedi tekmeleyen can vardı keçiören çaldıranda şimdi kanserin pençesinde engelliye hayvana yada yeşile zarar veren herkes beter olacak
ne yazıkki her geçen gün insanlıgımızı biraz daha kaybediyoruz yazıklar olsun bunlarda bu ülkeninyeni nesil gençleri hemde tıp fakültesinde okuyan gençleri bunlar doktor olacakda insanlıga hizmet edecek :((
ŞEHİR EŞKİYALARI SİZLER İÇİN SÖYLECEK SÖZ BULAMIYORUM İNSANLIKTAN NASİP ALAMAMIŞLAR O ÇOCUĞA VE ANNESİNİN GÖZ YAŞLARINA KURBAN OLUN
KİM KORUYOR BU HAYDUTLARI NEREDE DEVLET NEREDE ADALET.
Yok duygusalız, iyi niyetliyiz, merhametliyiz falan hepsi hikaye.. Bu millette, Çakallık desen babası var. Memlekette hırsızlık, tecavüz ve adam öldürme haberlerinin olmadığı bir gün zaten olmuyor. Okulların önünden zehir tacirleri desen o da bolca var. Bu ülkede her türlü şerefsizlik var. 1 kişiye 4 kişi saldırmış ki biri lisanslı sporcuymuş. Namertlik üzerine master yapılmış. Ondan sonra Batı şerefsiz, Batı şöyle böyle !! Batı'daki kâfirlerde ben böyle vak'alar görmüyorum.
@akkurt_fatih_1990 sana sır gibimi gelir bilmiyorum ama asıl kafirin kim olduğu halen mi sana açılmadı yüzü kızarmayan bir toplum kafirdir bugün burda mağduru savunur yarın gider aynını yapar nedenmi çünkü kurtuluşu 2 kelimede arar “elhamdulillah müslümanız” murdar bile temiz kalındı Allah’ta sen şeytanda sen maşallah
"“Nasıl ciğerim parçalanıyor şu anda. İnsan değil onlar, adalete bırakıyorum onları” demiş teyze , ahhhh ahh güvendiğin adaletin vereceği (adil ! ) karar yüreğini parçalayacakj asıl teyzem..
HAYVANAT BAHCESİNDEN KAÇAN HAVLAR BİLE İNSANA ZARAR VERMİYO
insanlık yok merhamet yok üstüne seyirci kalıyoruz. Yazıklar olsun bu insan müsvettelerine. İnsanlık o sessiz çığlığında yok olmuş. yazık....
EY SAHİPLERİ BUNLARI TEK BAŞLARINA SOKAĞA SALMAYIN, TASMASIYLA GEZDİRİN İNSANLARA ZARAR VERİYORLAR
siz delikanlımısınız ya engelini gecin 3 kişi 1 kişiye hangi kitapta yazıyor gelin bide biz förekim delikanlılığınızı ve ben bunu burda yazıyorum orda yaptığınız delikanlılık varsa azcık kanınızda bana ulaşırsınız ve banada 3 e 1 gelirdiniz bakalım ne kadar delikanlısınız
''DOKTORA ŞİDDET'' O KADAR ABARTTILDI Kİ BASINDA ŞİMDİ TIP ÖĞRENCİLERİ KORKUDAN DÖVÜŞ SPORU ÖĞRENMEYE BAŞLAMIŞ. BÖYLE AİLELERİNDEN İNSANLIK ADALET MERHAMET ÖĞRETİLMEMİŞ OLANLAR DA MİLLETE SALDIRIYOR DAHA ÖNCE DE BİR KADINI DÖVMÜŞTÜ BİR TIP ÖĞRENCİSİ
asgari 3 yıl hapis cezası verilmeli böyle hayvanlara
bu ülkede adalet mi kalmış. annenin attığı terliği silah sayan babanın attığı su şişesini silah sayan bir adalet sistemi bunlara hiçbirşey yapmaz.
Ben, sporcunun zeki, çevik aynı zamanda ahlaklısını severim. Ahlaksız biri sporcu olamaz, tüm spor camiasından men edilmeli. Tabi o arkadaşları olacak beyinsizler de güzelce cezalandırılmalı. Ayrıca yardım etmeme ve yataklıktan yolcular da ceza almalı.
yaziklar olsun ya dayanamadim izleyemedim nasil acimasz vuruyor hele onlarin yanindaki yolcular hepiniz in allah belasını versin şerefszler insan müdahale eder ya hicmi vicdan yok sizde polis yakalasa ne olcak yarim saat sonra serbest toplum acimasz olmuş ben bu zamanda yasamak istemiyorum 90li yillari øzlüyorum bu teknoloji bizi bu hale getirdi
ŞEREF VE HAYSİYET YOKSUNLARI.HELE SEYREDENLER...YAZIKLAR OLSUN SİZLEREDE
bunlara etek giydirmek lazım
Korkak Türk milleti madem korkaksınız neden diktatör rejimi destekliyorsunuz?? Demokrasi ve adalet korkaklarada yarar sağlıyor akılsızlar yarın çocuğunuz aynı tablo ile karşılaşabilir insan olun bencil egoistler otobüstekiler sabah akşam sövdüğünüz araplarmıydı??? Bir kişi Allah rızası için araya giremedi sizi Allah’a havale ediyorum ben halkımı asker ocağından tanırım.
eeee bu adam doktor olunca ne yandık bunun lisansı iptal edilmeli ve adam öldürmeye teşebbüsten yargılanmalı bekleyelim bakalım ne ceza alacak takip et sende mynet
LAN KİMSEDE YARDIM ETMEDİ YAZIKLAR OLSUN BE
ilerde bu doktor arkadaşın insanlara faydasını düşünebiliyormusunuz..bence okuldan atılmalı uygun olanlar o işi yapmalı..
adana'lılarda sonra cıkar orda burda deli kanlıyız derler sizde adamlık bu 4kişi 1 çocugu pataklıyor korkunuzdan elinizi kımıldatmıyorsunuz yazıklar olsun
Bu engelli kardeşimize yapılan haksızlığın cezası üçbeş kuruş para cezası olmamalı derhal gereği yapılarak o elleri kırmak gerek artistler üçü gelsin tek başıma kafa göz bırakırsam namerdim birde utanmadan tıp okuyacaksın karaktersiz.Burda dikkat edilmesi gereken son zamanlardaki olaylarda hep tıp öğrencileri gündemde tıp öğrencilerinin çoğusu pskolojik manyaklardan oluşuyor bence tıp fakültelerinde büyük bir boşluk var acilen müdahale edilmeli bu manyakların hastaya doğru düzgün bakacaklarından emin deilim
Babaları AKP'li herhalde bu 4 adet soytarının. Yoksa böyle bir olaya kalkışamazlardı.
tıp fakültesi öğrencisi olan bu mahlukat,,dr olsa ne olur olmasa ne olur,,,bu pisliği ve arkadaşlarını,,derhal okul dan atıp,,gereken ceza nın ,silah kullanmış ,muamelesi yapılıp değerlendirme yapılmasını,,YARGIMIZDAN rica ediyorum,,
engelli çocuğun dövülmesini herkes film izler gibi izlemiş.. kimse yardım etmemiş.. adanaya bak beri gel... başka yerde korurlardı ..
Bunlar ne bicim insan. En agir cazayi almalari lazim. lisansi iptal edilmeli o mahlukun.
eğer adalet gerekeni yapmazsa yazıklar olsun o adalete, ayrıca okul idareside gerekeni yapmalı , bu alçakların fotoları hertarafta teşhir edilmeli okulumuza dağdan canavarlar gelmiştir denmeli.
allah sizin bin türlü belanızı versin inşallah. sürüm sürüm sürünün. o yaşattığınızın bin beterini yaşamadın gebermeyin inşallah.
BU TIPTA OKUYAN SIĞIR MEZUN OLUNCA DA HASTA DÖVER
yorumlarda Hayvan diyip hayvanlara hakaret etmeyelim lütfen.
BİRİLERİ KAMPANYA BAŞLATSIN ŞU ŞEREFSİZLERİ ATSINLAR OKULDAN!
Kendini büyük gören aslında en küçük karakterli insanların yaptığı davranışların Allah katında cezası mutlaka olacaktır.
dövenlerin kimliği şok etti yamışsınız,soke eden ne burada?
sen bitarafinla mi okuyorsun acep ? dovenler kick boks cu .. yani kendisini korumaktan baska bir sey icin dovusmemesi gerekenler.
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