Minibüste akılalmaz olay: 4 kişi engelli gence tekme ve yumruklarla saldırdı

İddiaya göre İşitme engelli Agit Acun (20), çalıştığı tekstil firmasında hastalanıp hastaneye gitti. Hastaneden çıkıp Seyhan ilçesine bağlı Eminağa Caddesi’ndeki evine gitmek için Topel dolmuşuna binen Acun, burada Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesinde okuyan lisanslı Kick Boks’cu Ahmet Günsel (20) ve 3 arkadaşı tarafından bilinmeyen bir sebep nedeniyle öldüresiye dövüldü. Bu sırada ise diğer yolcular kavgayı ayırmadan izledi. Dayak anı dolmuşun güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

“Nasıl ciğerim parçalanıyor şuanda. Onların annesinin de ciğeri öyle parçalansın. Adalete bırakıyorum onları. İnsan değildir onlar. İnsan olsa böyle yapmazlardı. O izleyenlerde kendisini adam yerine koymasın. Ben olsam kalkardım. İnsan o çığlığı görünce vicdan varsa dayanamaz. Zaten yarımım yarımım onlar da ciğerimi parçalamış” ifadelerini kullandı.

“İNSANLIK DIŞI BİR OLAY”

Ağabey İsmail Acun (28) ise olayı anlatarak, “Kardeşim ben sizi duymuyorum demeye çalıştığı halde 3’ü 4’ü vuruyor kardeşime. Dolmuş şoförü ise kavgayı arkadaşlar arasında olduğunu sandığı için ilk başta ayırmamış ama sonra ayırmış kavgayı. Suçluların birisi Ahmet Günsel cüzdanını düşürüyor orada. Ondan ismini öğreniyoruz. Aranmaları var şuanda ama daha yakalanmadı. İnsanlık dışı bir olay. Kimse araya girmiyor, ayırmıyor. Kardeşimi en çok darp eden Ahmet Günsel lisanslı Kick Boks’cuymuş. Onun her vurduğu silah olarak geçmesi lazım. Gerçekten büyük bir şoktayız” diye konuştu.

CHP'Lİ VEKİL PAYLAŞTI

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan’ın paylaştığı minibüsün güvenlik kamerası görüntüsü, vatandaşların tepkisini çekti. Paylaşımın yorum kısımında, dayakçı 4 kişinin yanı sıra olay anında minibüste bulunup, tepkisiz kalan vatandaşların da eleştirildiği görüldü. (DHA - İHA)