HABER

Minik Berilsu'dan acı haber

YAŞAM HABERLERİ  | 04.07.2018 16:57 | Son Güncelleme

DENİZLİ'nin Çal ilçesinde, otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanan 2 yaşındaki Berilsu Gündoğdu, kaldırıldığı hastanede 4 gün sonra yaşamını yitirdi.

Minik Berilsu'dan acı haber

Ethem SÜZEK/BEKİLLİ (Denizli), (DHA)- DENİZLİ'nin Çal ilçesinde, otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanan 2 yaşındaki Berilsu Gündoğdu, kaldırıldığı hastanede 4 gün sonra yaşamını yitirdi.
30 Haziran'da, Bekilli Belediyesi'nde çalışan ve aynı zamanda amatör futbolcu olan Bülent Gündoğdu'nun kullandığı 20 SE 995 plakalı otomobille Denizli'den Bekilli yönüne giderken, karşıdan gelen İrfan Ağar'ın kullandığı 20 ZP 510 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada iki aracın sürücüsü Bülent Gündoğdu ve İrfan Ağar ile araçlardaki Fatma Gündoğdu, Berkay Gündoğdu (16) ve Beril Su Gündoğdu (2) ile Leyla Ağar yaralandı. Yaralılar ambulansla Denizli Devlet ve Servergazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Bülent Gündoğdu'nun kızı Berilsu Gündoğdu'dan bugün sabaha karşı acı haber geldi. Minik Berilsu, doktorların müdahalesine rağmen 4 gündür sürdüğü yaşam mücadelesini kaybetti.
Berilsu'nun cenazesi, Bekilli ilçesindeki mahalle mezarlığında ikindi namazından sonra kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

FOTOĞRAFLI

Minik Berilsu'dan acı haber

PARTNEROnlar da modaya uydu!Onlar da modaya uydu!
İlişkiye girdiği kişinin parasını çaldıİlişkiye girdiği kişinin parasını çaldı
Ecem cinayetinde korkunç detay! Ecem'in cesedinin olduğu araçla...Ecem cinayetinde korkunç detay! Ecem'in cesedinin olduğu araçla...
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Nagehan Alçı: Hayrola Muharrem Bey?

Nagehan Alçı: Hayrola Muharrem Bey?

Köpeğin cinsel organı kadının vajinasına sıkıştı

Köpeğin cinsel organı kadının vajinasına sıkıştı

Suriye'den savaştan kaçan vatandaşlarına çağrı: Geri dönün

Suriye'den savaştan kaçan vatandaşlarına çağrı: Geri dönün

Son dakika! İzmir'deki kayıp Rüya bebek bulundu

Son dakika! İzmir'deki kayıp Rüya bebek bulundu

Son dakika: 2018 Kurbanlık fiyatları belli oldu!

Son dakika: 2018 Kurbanlık fiyatları belli oldu!

Naz Mila'dan 'muzlu' paylaşım

Naz Mila'dan 'muzlu' paylaşım

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Gaziantep'te iğrenç olay! 2 erkek çocuğa cinsel tacizde bulunan yaşlı adamı mahalleli linç etmek istedi!

Gaziantep'te iğrenç olay! 2 erkek çocuğa cinsel tacizde bulunan yaşlı adamı mahalleli linç etmek istedi!

Ecem cinayetinde korkunç detay! Ecem'in cesedinin olduğu araçla...

Ecem cinayetinde korkunç detay! Ecem'in cesedinin olduğu araçla...

Karaman'da korkunç olay! Kardeşini dövdü, babasını öldürdü

Karaman'da korkunç olay! Kardeşini dövdü, babasını öldürdü

Adana'da plastik öğütücüsüne düşen işçi hayatını kaybetti

Adana'da plastik öğütücüsüne düşen işçi hayatını kaybetti

Köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırdı, çocuklarını ve eşini kaybetti

Köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırdı, çocuklarını ve eşini kaybetti

Köprüden atladı, polis son anda yakaladı

Köprüden atladı, polis son anda yakaladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.