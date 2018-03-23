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Okul önünde vahşet! Boğazı kesilerek öldürüldü

YAŞAM HABERLERİ  | 23.03.2018 17:21 | Son Güncelleme

Adana'da 14 yaşındaki 8’nci sınıf öğrencisi, iddiaya göre kız meselesi yüzünden çıkan kavgada boğazı bıçakla kesilerek öldürüldü. 17 yaşındaki katil zanlısı olaydan sonra yakalandı.

Okul önünde vahşet! Boğazı kesilerek öldürüldü

Alınan bilgiye göre olay, Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi 80. Yıl Ortaokulu önünde meydana geldi. İddiaya göre, 8’nci sınıf öğrencisi Tamer Salman (14) ile bir süre önce disiplinsiz hareketlerden dolayı okuldan atıldığı öğrenilen Ö.T. (17) kız meselesi yüzünden tartıştı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce Ö.T., üzerinde taşıdığı bıçağı çıkarıp ortaokul öğrencisini boğazından yaraladıktan sonra kaçtı. Ağır yaralan öğrenci, kaldırıldığı özel hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Olaydan sonra katil zanlısı Ö.T. suç aleti bıçakla birlikte yakalandı. Zanlı ifadesi alınmak üzere Çocuk Şube Müdürlüğüne götürüldü. 15 yaşındaki Tamer Salman’ın yakınları da sinir krizleri geçirip, gözyaşları döktü.

İHA

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
Bu Adana'nın karantinaya alınması lazım!!!
bunlar neden oluyor diye düşündüm de eğitimden kaynaklandığına kanı getirdim öğretmenlerin elinden yetkiyi alırsanız 10 yaşında çocuk bile bıçakla öldürülür aileler buyrun sizin evlatlarınız bir melek toz kondurmamaya devam edin eserlerinizle daha çooook ça gurur duyacaksınız
Adana deyince de kızıyorlar.
Teksas mübarek
ADANA...................!!!!!!!!!! Hep Kötü Haber Alıyoruz Bu İlden......
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