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Ölen iş adamı için böyle ilan vermişti! Aldatma davasında flaş karar

YAŞAM HABERLERİ  | 19.06.2018 06:16 | Son Güncelleme

Yıldırım Holding’in patronu Mehmet Yıldırım’ın eski eşi Kiraz Ulusoy’un, boşanma davasında kocasının avukatlığını üstlenen K.U.’dan kazandığı 20 bin liralık tazminat davasının gerekçesi açıklandı. Ulusoy’un, eşinin ardından “Canım aşkım, Memom, sevgilim” diye ölüm ilanını da delil olarak sunduğu davanın gerekçesinde mahkeme, “Aldatmaya bilerek katılıyorsan sorumlusun” dedi.

Ölen iş adamı için böyle ilan vermişti! Aldatma davasında flaş karar

Geçen yıl hayatını kaybeden Yıldırım Holding’in patronu Mehmet Yıldırım’ın eski eşi Kiraz Ulusoy’un, boşanma davasında kocasının avukatlığını üstlenen K.U.’dan kazandığı 20 bin liralık tazminat davasının gerekçesi açıklandı. Ulusoy’un, eşinin ardından “Canım aşkım, Memom, sevgilim” diye ölüm ilanını da delil olarak sunduğu davanın gerekçesinde mahkeme, “Aldatmaya bilerek katılıyorsan sorumlusun” dedi.

Mahkeme, evli bir kimsenin evlilik dışı ilişkiye girmesinin diğer eşin sosyal ve kişilik değerlerine saldırı olduğunu belirtti. Mahkeme, aldatma eylemine evliliği bilerek katılan kişinin de aldatan eşle birlikte sorumlu olduğunu kaydetti.

Gazete Habertürk’ten Hayati Arıgan'ın haberine göre; Bursa’da faaliyet gösteren Yıldırım Holding’in sahibi Mehmet Yıldırım ile Kiraz Ulusoy çifti, 28 yıl evli kaldıktan sonra başandı. Yıldırım’ı boşanma davasında holdingde çalışan avukat K.U. temsil etti. Ulusoy, 500 milyon dolarlık serveti bulunan eşine mal paylaşımı davası açtı. 5.5 yıl sonra boşanan Ulusoy, avukat K.U.’ya eski kocasıyla ilişkisi olduğu gerekçesiyle 100 bin TL’lik manevi tazminat davası açtı. Ulusoy, davaya avukatın eşinin ölümünden sonra verdiği ilanı da delil olarak sunmuştu.

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Bursa Mehmet Yıldırım kiraz ulusoy aldatma ölüm ilanı

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