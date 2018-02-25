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Otomobile çarpan motosikletteki 2 kardeş yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.02.2018 00:58 | Son Güncelleme

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde hafif ticari araca çarparak alev alan motosikletten yola savrulan 2 kardeş yaralandı.

Otomobile çarpan motosikletteki 2 kardeş yaralandı

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde hafif ticari araca çarparak alev alan motosikletten yola savrulan 2 kardeş yaralandı.
Kaza, saat 23.00 sıralarında Kışla Sanayi Kavşağı'nda meydana geldi. Kazım Canbaz (20) kontrolündeki plakasız motosiklet, kavşaktan dönüş yapan Devrim Ataş (37) idaresindeki 67 SD 880 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Kazada alev alan motosikletten yola savrulan Kazım Canbaz ve kardeşi Eray Canbaz (18) yaralandı. Sağlık ekiplerinin müdahalede bulunduğu iki kardeş, Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.
Motosiklet sürücüsü Kazım Canbaz’ın ehliyetinin olmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

FOTOĞRAFLI

Otomobile çarpan motosikletteki 2 kardeş yaralandıOtomobile çarpan motosikletteki 2 kardeş yaralandıOtomobile çarpan motosikletteki 2 kardeş yaralandıOtomobile çarpan motosikletteki 2 kardeş yaralandı

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