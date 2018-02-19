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Otomobilin çarpıp, kaçtığı çocuk öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 19.02.2018 00:28 | Son Güncelleme

ADANA'da evinin önündeki sokakta oynayan 3 yaşındaki Bünyamin Ok, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Otomobilin çarpıp, kaçtığı çocuk öldü

ADANA, (DHA) - ADANA'da evinin önündeki sokakta oynayan 3 yaşındaki Bünyamin Ok, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Kazadan sonra kaçan otomobil sürücüsünün yakalanması için polis çalışma başlattı.
Olay, bugün merkez Yüreğir ilçesi Dedekorkut Mahallesi 842 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, evinin önündeki sokakta oynayan Bünyamin Ok'a, plakası alınamayan bir otomobil çarpıp, kaçtı. Sesi duyup, dışarı çıkan yakınları küçük Bünyamin'i kanlar içinde görünce, 112 Acil Servis'i arayarak yardım istedi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, çocuğun öldüğü belirlendi. Bünyamin Ok'un cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi.
Bünyamin Ok'un ölümüne neden olan otomobil sürücüsünü arayan polis, soruşturmaya devam ediyor.

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