HABER

Polis, intihara kalkışan kişiyi içki verme bahanesiyle yakaladı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.07.2018 17:31 | Son Güncelleme

ANTALYA'da, intihar etmek için çıktığı falezlerde alkol alan ve "Yaşamak istemiyorum" diye bağıran Bahadır K.

Polis, intihara kalkışan kişiyi içki verme bahanesiyle yakaladı

Yılmaz KILIÇKAYA/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da, intihar etmek için çıktığı falezlerde alkol alan ve "Yaşamak istemiyorum" diye bağıran Bahadır K. (34), polis ekiplerince içki verme bahanesiyle yaklaşılarak yakalanıp, indirildi.
Olay, dün saat 18.00 sıralarında, Muratpaşa ilçesine bağlı Yeşilbahçe Mahallesi'nde meydana geldi. Falez 2 Park'ta bir süre alkol alıp, korkulukların diğer tarafına geçen Bahadır K., "Yaşamak istemiyorum" diye bağırdı. Uca kadar gelip, alkol almayı sürdüren Bahadır K., çevredekiler tarafından inmesi için ikna edilemedi. Bunun üzerine 12 Acil Çağrı Merkezi aranarak, yardım istendi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri ile deniz polisi sevk edildi. Polis ekipleri, Bahadır K.'nin falezlerden inmesi için yoğun çaba sarf etti. Ekipler, ikna etmek için konuşma yaparken, Bahadır K. de "Çok fazla borcum var. Yaşamak istemiyorum" diye seslendi.
50 metre yükseklikteki falezlerin uç noktasında durmakta zorlanan Bahadır K., dengesini kaybedip, denize düşme tehlikesi geçirince polisleri ve parktakileri korkuttu. Ekipleri uzun süre uğraştıran Bahadır K., içkisinin bittiğini ve yeni şişe istediğini söyledi. Polis ekipleri de içki verme bahanesiyle yaklaştıkları Bahadır K.'yi kolundan tutarak, güvenli bölgeye çekti. Parkta polis ekiplerine direnen Bahadır K., daha sonra ekip aracına bindirilerek, polis merkezine götürüldü.

FOTOĞRAFLI

Polis, intihara kalkışan kişiyi içki verme bahanesiyle yakaladıPolis, intihara kalkışan kişiyi içki verme bahanesiyle yakaladı

PARTNERKızının düğünü için kuaföre gitti düğünde kimse tanıyamadıKızının düğünü için kuaföre gitti düğünde kimse tanıyamadı
Elazığ'da 14 bin paket kaçak sigara ele geçirildiElazığ'da 14 bin paket kaçak sigara ele geçirildi
Devrilen traktörün altında kalıp öldüDevrilen traktörün altında kalıp öldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Öğrencisiyle seks yapmıştı, dava sürecinde bir sürpriz yaşandı

Öğrencisiyle seks yapmıştı, dava sürecinde bir sürpriz yaşandı

Bedelli askerlikte son dakika haber! Bedelli askerlik yaş ve ücret şartları neler?

Bedelli askerlikte son dakika haber! Bedelli askerlik yaş ve ücret şartları neler?

Temel askerlik eğitimi nedir? Bedelli askerlik 2018'de 25 gün temel askerlik eğitimi

Temel askerlik eğitimi nedir? Bedelli askerlik 2018'de 25 gün temel askerlik eğitimi

Fethullah Gülen'in çiftliğinin önünde büyük gerginlik

Fethullah Gülen'in çiftliğinin önünde büyük gerginlik

Emekliye çifte zam hesapta

Emekliye çifte zam hesapta

Survivor Turabi Çamkıran'ın acı günü

Survivor Turabi Çamkıran'ın acı günü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İzmir'de trafik kazası baba ile kızını hayattan kopardı

İzmir'de trafik kazası baba ile kızını hayattan kopardı

Gelini almaya kayıkla geldi! Görenler şaşkına döndü

Gelini almaya kayıkla geldi! Görenler şaşkına döndü

Bodrum’da alevli gece! Mahalle sakinleri korku dolu anlar yaşadı

Bodrum’da alevli gece! Mahalle sakinleri korku dolu anlar yaşadı

Otobüs şoförüne döner bıçaklı saldırı

Otobüs şoförüne döner bıçaklı saldırı

Adnan Oktar'ın grubunda yer alan eski kedicik Ceylan Özgül'den canlı yayında itiraf

Adnan Oktar'ın grubunda yer alan eski kedicik Ceylan Özgül'den canlı yayında itiraf

Çanakkale Çan'da kaybolan 22 yaşındaki zihinsel engelli kıza Bursa'da 9 kişi tecavüz etti

Çanakkale Çan'da kaybolan 22 yaşındaki zihinsel engelli kıza Bursa'da 9 kişi tecavüz etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.