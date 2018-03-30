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Rezidansta sır ölüm! Arkasında sadece bu notu bıraktı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.03.2018 18:49 | Son Güncelleme

Esenyurt’ta bulunan lüks bir rezidansta günlük kiralanan dairede üniversite öğrencisi genç kız asılı halde ölü bulunurken, kızın yanında not bulundu.

Rezidansta sır ölüm! Arkasında sadece bu notu bıraktı

Olay, Gökevler Mahallesi’nde bulunan bir sitede öğle saatlerinde yaşandı. İddiaya göre, özel bir üniversitede eğitim gören Burçak Helvacı (22), dün rezidansa gelerek günübirlik bir ev kiraladı.

Evden çıkış saati gelen genç kızdan haber alamayınca kapıyı açan görevliler, genç kızın asılı ve cansız bedenini bularak polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri ve sağlık ekipleri geldi. Genç kızın hayatını kaybettiğinin anlaşılması üzerine, olay yeri inceleme ekipleri de çağrıldı. Ekiplerin yaptıkları incelemenin ardından genç kızın cesedi otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

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ÖLÜMDEN ÖNCE NOT

İstanbul’da özel bir üniversitenin fizyoterapi bölümünde öğrenim gördüğü öğrenilen Helvacı’nın ölü bulunduğu dairede not bulunduğu bilgisine de ulaşıldı. Kızın bıraktığı notta ise yaşamaktan bıktığı ve ölümünden kimsenin sorumlu olmadığı şeklinde bir yazı bulunduğu öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
rezidans istanbul ölüm

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Günü birlik ev kiralama işine yasak getirilmelidir. Bu evlerin başka başka amaçla kullanıldığına dair yaşanmış bir çok örnek olay vardır. Bu evler insanlarımızı yanlış işler yapmaya teşvik ediyor.
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