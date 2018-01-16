Sapık komşunun tacizi cinayetle bitti

Son Güncelleme 4 saat önce YAŞAM HABERLERİ | 16.01.2018 10:41 |4 saat önce

İzmir’in Buca ilçesinde, oturdukları apartmanın asansörünün önünde, komşusunun kızı Y.A.’ya (10) arkasından sarılarak cinsel istismarda bulunan ve bu davranışı güvenlik kamerası tarafından da kaydedilen Erol T. (55), küçük kızın babası B.A. (36) tarafından tek bıçak darbesiyle yaralandı, hastanede öldü. Tutuklanıp hakkında müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan B.A., ’kastın aşılması suretiyle öldürme’ suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılıp, tahliye edildi.

Buca’nın Yıldız Mahallesi’nde oturan şoför B.A.’nın kızı Y.A., geçen yıl, aynı zamanda Anneler Günü olan 14 Mayıs’ta, semt pazarına gitmeye hazırlanan annesi E.A.’dan önce evden çıkıp, apartmanın önüne indi. Burada annesini beklediği sırada Y.A.’yı apartmanın içine çağıran, elinde tornavida da bulunan komşuları emekli Erol T., küçük kızı asansörün önünde sıkıştırıp öptü ve arkasından sarıldı. Şaşkınlık yaşayan kız,Erol T.’nin yanından hızla apartmanın önüne doğru koşup kaçtı. ANNE KAMERA GÖRÜNTÜLERİNİ İZLEDİ Bir süre sonra aşağı inen annesine, yolda giderken yaşadıklarını anlattı. Bunun üzerine apartmana geri dönen anne E.A. yöneticiyi bulup, binaya kısa süre önce kurulan güvenlik kamerasının kayıtlarını izledi. Gördükleri karşısında şaşkına dönen geç kadın, boşanmasına rağmen birlikte yaşamayı sürdürdüğü eşi B.A.’yı arayıp, izlediği görüntüleri anlattı. Erkek yeğeni E.K ile birlikte apartmana gelen baba B.A., eve uğrayıp, yanına bir ekmek bıçağı aldı. B.A., yeğeni ve eşi E.A. daha sonra Erol T.’nin dairesinin bulunduğu 7’nci kata çıktı. Burada yaşandığı belirtilen tartışma sırasında B.A., dairenin kapısına çıkıp, kendisine "Ne var lan" dediğini öne sürdüğü Erol T.’yi karnından tek bıçak darbesiyle yaraladı. B.A. ve yanındakiler daha sonra apartmandan ayrılıp, komşularına bıraktıkları kızlarını da yanlarına alarak, Bornova’daki akrabalarına gitti. Hastaneye kaldırılan, ancak aşırı kan kaybeden Erol T. yaşamını yitirdi. Polisi arayıp teslim olan B.A. ise tutuklandı.

Kınalıada'da yılbaşı gecesi tecavüz dehşeti! MÜEBBET HAPİS CEZASI İSTEMİYLE DAVA AÇILDI B.A. hakkında, ’kasten adam öldürme’ suçundan müebbet hapis cezası istemiyle İzmir6’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Savunmasında kızlarına tacizde bulunan Erol T.’nin 3 oğlu bulunduğunu, bu yüzden kendilerine yönelebilecek bir saldırı olasılığına karşı, tedbir amaçlı olarak yanına bir ekmek bıçağı aldığını söyleyen B.A., "Kapıyı eşi açtı, daha sonra adının Erol T. olduğunu öğrendiğim kişi geldi. Karşımda 50-60 yaşlarında bir adam gördüm. Sol eli pantolonunun cebindeydi. Sağ elini havaya kaldırıp, ’Ne var lan, ne istiyorsunuz’ dedi. Pantolonunun cebinde bir şeyle geldiğini düşünüp elinin olduğu yere doğru bıçağı bir kez salladım. Ardından yanımdakilere ’Yürüyün gidelim’ dedim. Öldürme maksadım yoktu. Öyle olsa bıçakla birden fazla vururdum. Öldüğünü de emniyette öğrendim" dedi. 'KAMERA KAYITLARINI İMHA ETMEK İSTEDİ' İDDİASI Tacize uğrayan küçük Y.A.’nın annesi E.A. da, kızının olayı kendisine anlatmasının ardından yöneticiyle birlikte, apartmandaki güvenlik kamerası kayıtlarının bulunduğu bölüme gittiklerinde Erol T.’nin elinde bir nacak ile burada olduğunu gördüklerini anlattı. Kamera kayıtlarını imha etme amacında olduğunu anladıklarını, yöneticinin onu buradan uzaklaştırdığını söyledi. Görüntüleri izlemelerinin ardından eşine haberverdiğini ve birlikte dairesine gittikleri Erol T.’nin, "Ne var lan" diyerek eşine çıkıştığını öne sürdü.