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Sapık komşunun tacizi cinayetle bitti

YAŞAM HABERLERİ | 16.01.2018 10:41 | Son Güncelleme 4 saat önce

İzmir’in Buca ilçesinde, oturdukları apartmanın asansörünün önünde, komşusunun kızı Y.A.’ya (10) arkasından sarılarak cinsel istismarda bulunan ve bu davranışı güvenlik kamerası tarafından da kaydedilen Erol T. (55), küçük kızın babası B.A. (36) tarafından tek bıçak darbesiyle yaralandı, hastanede öldü. Tutuklanıp hakkında müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan B.A., ’kastın aşılması suretiyle öldürme’ suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılıp, tahliye edildi.

Buca’nın Yıldız Mahallesi’nde oturan şoför B.A.’nın kızı Y.A., geçen yıl, aynı zamanda Anneler Günü olan 14 Mayıs’ta, semt pazarına gitmeye hazırlanan annesi E.A.’dan önce evden çıkıp, apartmanın önüne indi. Burada annesini beklediği sırada Y.A.’yı apartmanın içine çağıran, elinde tornavida da bulunan komşuları emekli Erol T., küçük kızı asansörün önünde sıkıştırıp öptü ve arkasından sarıldı. Şaşkınlık yaşayan kız,Erol T.’nin yanından hızla apartmanın önüne doğru koşup kaçtı.

ANNE KAMERA GÖRÜNTÜLERİNİ İZLEDİ

Bir süre sonra aşağı inen annesine, yolda giderken yaşadıklarını anlattı. Bunun üzerine apartmana geri dönen anne E.A. yöneticiyi bulup, binaya kısa süre önce kurulan güvenlik kamerasının kayıtlarını izledi. Gördükleri karşısında şaşkına dönen geç kadın, boşanmasına rağmen birlikte yaşamayı sürdürdüğü eşi B.A.’yı arayıp, izlediği görüntüleri anlattı.

Erkek yeğeni E.K ile birlikte apartmana gelen baba B.A., eve uğrayıp, yanına bir ekmek bıçağı aldı. B.A., yeğeni ve eşi E.A. daha sonra Erol T.’nin dairesinin bulunduğu 7’nci kata çıktı. Burada yaşandığı belirtilen tartışma sırasında B.A., dairenin kapısına çıkıp, kendisine "Ne var lan" dediğini öne sürdüğü Erol T.’yi karnından tek bıçak darbesiyle yaraladı. B.A. ve yanındakiler daha sonra apartmandan ayrılıp, komşularına bıraktıkları kızlarını da yanlarına alarak, Bornova’daki akrabalarına gitti. Hastaneye kaldırılan, ancak aşırı kan kaybeden Erol T. yaşamını yitirdi. Polisi arayıp teslim olan B.A. ise tutuklandı.

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MÜEBBET HAPİS CEZASI İSTEMİYLE DAVA AÇILDI

B.A. hakkında, ’kasten adam öldürme’ suçundan müebbet hapis cezası istemiyle İzmir6’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Savunmasında kızlarına tacizde bulunan Erol T.’nin 3 oğlu bulunduğunu, bu yüzden kendilerine yönelebilecek bir saldırı olasılığına karşı, tedbir amaçlı olarak yanına bir ekmek bıçağı aldığını söyleyen B.A., "Kapıyı eşi açtı, daha sonra adının Erol T. olduğunu öğrendiğim kişi geldi. Karşımda 50-60 yaşlarında bir adam gördüm. Sol eli pantolonunun cebindeydi. Sağ elini havaya kaldırıp, ’Ne var lan, ne istiyorsunuz’ dedi. Pantolonunun cebinde bir şeyle geldiğini düşünüp elinin olduğu yere doğru bıçağı bir kez salladım. Ardından yanımdakilere ’Yürüyün gidelim’ dedim. Öldürme maksadım yoktu. Öyle olsa bıçakla birden fazla vururdum. Öldüğünü de emniyette öğrendim" dedi.

'KAMERA KAYITLARINI İMHA ETMEK İSTEDİ' İDDİASI

Tacize uğrayan küçük Y.A.’nın annesi E.A. da, kızının olayı kendisine anlatmasının ardından yöneticiyle birlikte, apartmandaki güvenlik kamerası kayıtlarının bulunduğu bölüme gittiklerinde Erol T.’nin elinde bir nacak ile burada olduğunu gördüklerini anlattı. Kamera kayıtlarını imha etme amacında olduğunu anladıklarını, yöneticinin onu buradan uzaklaştırdığını söyledi. Görüntüleri izlemelerinin ardından eşine haberverdiğini ve birlikte dairesine gittikleri Erol T.’nin, "Ne var lan" diyerek eşine çıkıştığını öne sürdü.

SAVCI SUÇLAMAYI DEĞİŞTİRDİ

Savcı verdiği mütalaada, dava ’kasten adam öldürme’ suçundan açılsa da olayın gerçekleşme şeklinden, öldürme kastının olmadığının anlaşıldığını belirtti. Bu yüzden sanığın, ’kastın aşılması suretiyle öldürme’ suçundan cezalandırılmasını ve tahrik indiriminin de en yüksek hadden uygulanmasını talep etti.

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HAKSIZ TAHRİK İNDİRİMİ YAPILDI

Yapılan yargılama sonunda mahkeme heyeti, mahkeme başkanının muhalefet şerhine karşın oy çokluğuyla, sanık B.A.’ya ’kastın aşılması suretiyle öldürme’ suçundan önce 12 yıl hapis cezası verdi. Sanığın eylemi haksız tahrikin etkisi altında gerçekleştirdiği belirtilerek, ceza 4’te 3 oranında düşürülüp, 3 yıla indirildi. Sanığın yargılama sürecindeki davranışları da dikkate alınıp bir indirim daha yapılarak ceza 2 yıl 6 hapsi indirildi. Ayrıca sanığın tahliyesine karar verildi.

Karar, tarafların temyiz başvurusunda bulunmaması üzerine kesinleşti.

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'POLİS GELSEYDİ OLAY YAŞANMAYABİLİRDİ'

Mahkemenin verdiği kararı değerlendiren avukat Yalçın Yılmaz, müvekkili B.A. ve ailesi açısından sevindirici bir sonuç olduğunu söyledi. Taciz olayının ardından haber verilmesine rağmen polisin apartmana gelmemesi yüzünden olayların bu noktaya geldiğini öne süren avukat Yılmaz, "Aileye, şikayet için Çocuk Şubesi’ne gitmesi önerilmiş. Polis hemen gelse bu olay yaşanmayabilirdi" dedi. (DHA)

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Okuyucu Yorumları 117 yorum
Adalet budur işte. Benden kğçük olsada babanın ellerinden öpüyor, kararda emeği geçenleri de kutluyorum.
gercek muhakeme yapabilen hakimi ayakta alkisliyorum
Tacizci gebermiş, geberten de tahliye edilmiş. İşte bu ya. Mutlu son:)
ellerine saglik dunyadan bir pislik daha defol gitti iste
eline sağlık. serbest kalmış adalet yavas yavas duzene giriyor gibi.
helal olsun o hakime bu saatten sonra millet kendi adaletini kendi arar ..
O hakimlerin tüm Türkiye milleti olarak ellerinden öperiz.
@tolgabolukbasi o hakime helala olsun çoğalması lazım böyle hakimlerin
Kimse kusura bakmasın baba doğru olanı yapmış
adam ölmeseydi aile tacizciden şikayetçi olsaydı muhtemelen kızın rızası var denilip serbest bırakılacaktı... isabet olmuş bir pisliğin gebermesi ...
Ellerine sağlık iyi yapmış...
çok iyi ya iyiki gebertmiş birde şu ensar vakfındaki 45 tane erkek çocuğa tecavüz eden imam hatipli sapık müslüman köpeklerinide öldürselerdi ne kadar mutlu olurdum camilerde kuran kurslarında vakıflardaki tarikatlardaki akp.li sapık ruhlu tecavüzcüleri tek tek gerekeni yapmak lazım
güzel haber
olay kamerada görünüyor babaya verilen hapis cezası sadece 6 ay olmalıydı böyle bir yaratık için 2 yıl 6 ay hapis fazla olmuş yine adalet sağlanamamış
BİZİM SİTEDE SİLAHLI ÇATIŞMA ÇIKTI POLİSİ ARAMAYA ÇALIŞDIM TAM 15 DK 155 CEVAP VERMEDİ TABİ FETODAN POLİS KALMADI TEŞKİLATTA 15 DK CEVAP YOK 155 İMDAT HATTINDA SONRA VURAN KAÇTI AİLEYİ TEHDİTLER DERKEN AYAĞINDAN KURŞUNLAYAN PSİKOPAT 15 GÜN SONRA HOP ARAMIZDA BÖYLE ADALETMİ OLUR ADAM SİTEDE KURŞUN YAĞDIRDI 15 GÜN SONRA GÜVENLİK ABİ ADAM HAPLI SAKIN YÜZ GÖZ OLMA DİYE BİZİ UYARIYOR HANİ NERDE ADALET BU ARADA HABERİN SONUCU BABANIN TAHLİYE EDİLMESİ ÇOK DOĞRU HELAL OLSUN BÖYLE YÜREKLİ SAVCI HAKİMLERE
@gsleventkara aynen bende kaldırımda engelli rampalarını işgal eden araçları şikayet edicektim aradım. Sürekli bant kaydı çıkıyor. Ölsem açmıyorlar nasıl 155 polis imdat hattı bu.
Helal olsun bu konuda karar veren hakimlere savcilara elleri dert görmesin insallah ... allah razı olsun
Adalet tecelli etmiş
Sen kalk 55 ine kadar gel torunun yaşındaki kızı taciz et ve geber. Allah rahmet etmesin sana...
uzun süredir aldığım en güzel haber,helal olsun,baba gibi baba
baba eline sağlık dik dur ..helal sana, hakimbey ellerinden öpüyorum.işte budur .
Ya kamera kayıtları olmasaydı.Adalet yerini bulmuş.
Adaleti devlet yerine getirmezse iş böyle vatandaşa kalır.Şu sapık batının peşinden gittiğimiz sürece burnumuz boktan çıkmayacak.
@kuzgun.07 herşeyi devletten bulma karakteri devlet düzeltemez..
@dogan.fethiye_2010 HAYIR DÜZELTİR RTÜK GÖREVİNİ YAPSA EN AZINDAN ETKİSİ OLUR
Avukatada tebrikler.
bu tür olaylar iyice arttı . kızlarımız hiç güvende değil. bırak kızı oğluna yürüyen pedofili sapıklar türedi. devletin bu konuya ciddi el atması gerek
işte adalet..BÖYLE OLSUN İŞTE YERİNİ BULSUN..
ellerine sağlık kardeşim geçmiş olsun tahliye olmana daha çok sevindim adalet doğdu sanki gökyüzünden
hemen serbest bırakılmalı baba
alkış hakime savcıya alkış.işte adalet bu.en büyük ödül bu mahkeme heyettine verilmeli.mutlu son
ellerine sağlık
allahın verdiği canı allah alır adam öldürüp serbest kalmak nedir herkes eline bıçak alsın birini öldürsün o zaman polisler neden var???
@selin18_2009 çocuğun varmı bilmiyorum ama bir gün çocuğun olurda taciz ederlerse sen öyle yaparsın.
Tüm yorumlarda öldürene övgüler var. Bencede güzel yapmış. Ama kanunlara bu tip olaylar için yoruma açık olmayan, zengin,itibar sahibi ya da fakire göre ayrı ceza verilmeyen net cezalar yazılması lazım. Mesela tacizin cezası hep aynı olmalı ve hiçkimse kimse hiçbir sebepten dolayı bu cezadan kurtulamamalı.
Çözüm bu işte.
Yaşasaydı o adam acaba mahkeme ne ceza verecekti?
Bu tür davalara hep aynı hakim baksın...Tebrikler...
Yaşasın adalet
taciz ve tecavüz edenleri öldürenler ceza almasın .. bir daha kimse böyle bişeye kalkışabiliyormu görelim
En son detay, polis çağırmışlar gelmemiş yine zamanında. Vergi almayın bu milletten boşa alıyorsunuz insanların parasını
sonunda adalet yerini buldu hapsede girmezse helal olsun gebertmiş sapık köpeği
Ve dünya bbir pislikten daha kurtuldu ve adalet yerini buldu inşallah Türkiye deki tüm pisliklerin sonu bundan daha kötü olması dileğiyle
işte adalet budur be kardeşim tebrik ediyorum o savcıyıda hakimide
Simdi herkes olayı Simdiki yönetime baglıyacak ülke sapık bilmem ne doldu diye Düne kadar Bu AKP hükümeti yokken hangi apartmanın dükkanın önünde güvenlik kamarası vardı soruyom ya? Bu kayıt olmasa kim inanacak olana bitene ama kamaralar olanı biteni simdi kayt ediyor Ve böyle sapıklar ortaya kanıtlarıyla cıkıyor bu kadar suçlunun ortaya cıkmasının en büyük sebebleri bu güvenlik kamaraları polis her olayda bunların yardımı ile işi çözüyor
@asikann01 katılıyorum siz eteknolojinin nimetlerini sosyal medyada ona buna sallamak için kullanan toplumumuza ders niteliğinde bi cevap elinize bilmem kaç mp kameralı telefon alacağınıza adam olun önce
kamera olmasaydı olay buraya gelmezdi.
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