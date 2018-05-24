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Şişli'de korkunç görüntü! Ağaca asılı halde bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 24.05.2018 09:14 | Son Güncelleme

Şişli’de sabah saatlerinde yeşillik alanda ağaca asılı halde bir ceset bulundu. Olay yerine gelen vatandaşlar olan biteni hayretler içerisinde izlerken, bazı vatandaşlar ağaca asılı cesedi cep telefonlarına kaydetti.

Olay, saat 07:00 sıralarında Şişli Piyalepaşa Bulvarı üzerinde bulunan yeşillik alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sabahın erken saatlerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde çalışan Mustafa Sarı yeşillik alana geldiği sırada ağaca asılı halde bir erkek cesedi ile karşılaştı.

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İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede ağaca asılı halde bulunan kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti.

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Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk incelemelerde ise ağaca asılı halde bulunan erkek cesedinin üzerinden kimlik çıkmadığı ve yabancı uyruklu olduğu öğrenildi.
Sabahın erken saatlerinde ağaca asılı halde bulunan erkek cesedini gören vatandaşlar olay yerine gelerek olan biteni hayretler içerisinde izlerken, bazı vatandaşlar ise ağaca asılı cesedi cep telefonlarına kaydetti.

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Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Şişli ceset AĞAÇ

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