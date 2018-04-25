Skoda Kamiq rekabete hazır

Çek otomobil üreticisi Skoda’nın SUV-Crossover segmentindeki başarılı ürünü Skoda Kamiq, 25 Nisan’da başlayacak olan Pekin Otomobil Fuarı için hazır. Çek üretici, son dönemde Çin otomotiv pazarında oldukça iyi bir başarı yakaladı. Çin pazarındaki varlığını genişletmeyi hedefleyen üretici Çin’e özel modeller geliştiriyor. Kamiq bunlardan en önemlisi. Çok yakında Kodiaq GT coupe SUV modeli ise onu takip edecek. Skoda Auto CEO’su Bernhard Maier, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada 2020 yılına kadar Çin’deki yıllık satış hedeflerinin altı milyon olduğunu söyledi.

Skoda Kamiq, Rapid modelininde olduğu gibi PQ platformu üzerine inşa edilecek. Ayrıca araçta kullanılan 1.5 litrelik motor 109 beygir güç çıkışına ve 111 lb ft tork üretimine sahip. Markanın satış ve pazarlama müdürü Alain Favey, yeni Skoda Kamiq’in mevcut Karoq modelinin altında bir fiyat etiketine sahip olacağını açıkladı. Favey, bu fiyatlandırma stratejisi ile yeni modelin Çin otomotiv pazarındaki rakiplerle rahatlıkla rekabet edebileceğini düşünüyor.

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