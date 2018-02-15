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Sondaj makinesine sıkışan işçi öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 15.02.2018 18:41 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, inşaat sahasında sondaj makinesinin motor kayışına sıkışan işçi Yakup Kara (55) yaşamını yitirdi.

Sondaj makinesine sıkışan işçi öldü

Erol POLAT/DARICA(Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, inşaat sahasında sondaj makinesinin motor kayışına sıkışan işçi Yakup Kara (55) yaşamını yitirdi.
Olay saat 15.30 sıralarında, Cami Mahallesi Karaaslan Caddesi'nde meydana geldi. İnşaat sahasında yapılan sondaj çalışmaları sırasında Yakup Kara, sondaj makinesinin motorunun kayışına sıkıştı. İşçiler makineyi durdururken, 112 Acil servise haber verdi. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekibi geldi. İtfaiye ekibi, Yakup Kara'yı sıkıştığı yerden çıkardı. 112 Acil ekibinin yaptığı tüm müdahalelere rağmen Yakup Kara kurtarılamadı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Yakup Kara'nın cenazesi morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Sondaj makinesine sıkışan işçi öldü

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