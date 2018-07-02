HABER

Su alan teknedeki kaçakları Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.07.2018 13:05 | Son Güncelleme

BODRUM'da, yabancı uyruklu 16 kaçağın yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Kilimli (Kalimnos) Adası'na geçmek için bindiği 6 metrelik sürat teknesi su aldı.

Su alan teknedeki kaçakları Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), (DHA) - BODRUM'da, yabancı uyruklu 16 kaçağın yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Kilimli (Kalimnos) Adası'na geçmek için bindiği 6 metrelik sürat teknesi su aldı. Kaçaklar, sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
Devriye görevi yapan Bodrum Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekipleri, 30 Haziran günü saat 04.30 sıralarında, Bitez Mahallesi Adaboğazı mevkisi açıklarındaki sürat teknesinde kaçaklar olduğunu fark etti. Arıza yapıp, su aldığı belirlenen sürat teknesindeki can yelekleriyle bekleyen 7'si Fas, 2'si Yemen, 1'i Irak, 1'i Afganistan ve 5'i Suriye uyruklu toplam 16 kaçak göçmen, sahil güvenlik botuna alınarak kurtarıldı. 3 saat boyunca deniz ortasında bekledikleri belirlenen 16 kaçak, Bodrum Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı'na getirildi. Kaçaklara, burada sıcak içecek ve yiyecek dağıtılıp, sağlık kontrolleri yapıldı. Kaçakların yasa dışı yollardan Yunanistan Kilimli Adası'na geçmek için 18 bin euro vererek, satın aldıkları sürat teknesi, yedeklenerek, Sahil Güvenlik İskelesi'ne çekildi. Kaçaklar, işlemlerinin ardından Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edildi.

FOTOĞRAFLI

Su alan teknedeki kaçakları Sahil Güvenlik ekipleri kurtardıSu alan teknedeki kaçakları Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı

PARTNERCinsel ilişki sırasında sakın bunları yapmayın!Cinsel ilişki sırasında sakın bunları yapmayın!
Yaralı 'Gaspçılar bıçakladı' dedi; şüpheliler tacizci olduğunu iddia etti (2)- YenidenYaralı 'Gaspçılar bıçakladı' dedi; şüpheliler tacizci olduğunu iddia etti (2)- Yeniden
Kayıp Rus turistin denizde cesedi bulunduKayıp Rus turistin denizde cesedi bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanlığı Sistemi nasıl olacak?

Cumhurbaşkanlığı Sistemi nasıl olacak?

Son dakika! Mersin'de tarım işçilerini taşıyan otobüs Kanlı Viraj'da devrildi! Ölü ve yaralılar var

Son dakika! Mersin'de tarım işçilerini taşıyan otobüs Kanlı Viraj'da devrildi! Ölü ve yaralılar var

12 yıllık sır cinayette korkunç detaylar! Her şeyi itiraf etti:Başı yoktu, karnı yarılmıştı

12 yıllık sır cinayette korkunç detaylar! Her şeyi itiraf etti:Başı yoktu, karnı yarılmıştı

TSK'dan Kuzey Irak'a hava harekatı: 4 terörist öldürüldü

TSK'dan Kuzey Irak'a hava harekatı: 4 terörist öldürüldü

Tiryakiler dikkat! Sigara vergilendirme sistemi değişti

Tiryakiler dikkat! Sigara vergilendirme sistemi değişti

Survivor'da şampiyonluğu kaybeden Nagihan'dan final sonrası ilk paylaşım

Survivor'da şampiyonluğu kaybeden Nagihan'dan final sonrası ilk paylaşım

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
12 yıllık sır cinayette korkunç detaylar! Her şeyi itiraf etti:Başı yoktu, karnı yarılmıştı

12 yıllık sır cinayette korkunç detaylar! Her şeyi itiraf etti:Başı yoktu, karnı yarılmıştı

Başkent’te fırında yangın çıktı: 1 ölü

Başkent’te fırında yangın çıktı: 1 ölü

Edremit'te silahlı çatışma! Çok sayıda yaralı var

Edremit'te silahlı çatışma! Çok sayıda yaralı var

Düğünde takı kavgası! Kayınpederi tarafından darp edilen gelin hastaneye kaldırıldı

Düğünde takı kavgası! Kayınpederi tarafından darp edilen gelin hastaneye kaldırıldı

Kilis'te baraj göletinde 3 kişi boğuldu

Kilis'te baraj göletinde 3 kişi boğuldu

Hatay'ın Hassa ilçesinde konuşma engelli 6 yaşındaki Ufuk Tatar kayboldu! Arama çalışmaları başladı

Hatay'ın Hassa ilçesinde konuşma engelli 6 yaşındaki Ufuk Tatar kayboldu! Arama çalışmaları başladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.