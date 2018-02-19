Suriye'nin Kamışlı bölgesinde patlama: 4 ölü, yaralılar var

NUSAYBİN (Mardin), (DHA)- MARDİN'in Nusaybin ilçesinin karşısında bulunan Suriye'nin Kamışlı kentinde akşam saatlerinde meydana gelen patlamada, 4 kişi hayatını kaybederken, yaralıların da olduğu öğrenildi.
Suriye'nin Kamışlı kenti Hileziye mahallesinde bugün saat 22.30 sıralarında bomba yüklü bir araçla saldırı gerçekleştirildi. Şiddetli patlamada ilk belirlemelere göre 4 kişi yaşamını yitirirken, çok sayıda kişinin de yaralandıği belirtildi. çevrede korku ve paniğe neden olan patlama sonrası olay yerine çok sayıda ambulansın sevkedildiği öğrenildi.
Bu arada şiddetli patlamanın Nusaybin'den de hissedildiği belirtildi.
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