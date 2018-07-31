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'Tarikat şeyhi' erkek çocuklara cinsel istismardan tutuklandı! 'Dini mertebeniz artacak' diye kandırmış...

YAŞAM HABERLERİ  | 31.07.2018 09:35 | Son Güncelleme

Konya'daki Faruki tarikatının şeyhi olan Süleyman Işık, aralarında çocukların da yer aldığı 7 erkeğe cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle tutuklandı. Işık'ın istismarda bulunduğu çocukları 'dini mertebeniz artacak' diye kandırdığı ortaya çıktı.

'Tarikat şeyhi' erkek çocuklara cinsel istismardan tutuklandı! 'Dini mertebeniz artacak' diye kandırmış...

Olay 2018 yılı başlarında bir kişinin BİMER'e şikâyeti ile ortaya çıktı. Şikayet başvurusunda, kendisini Faruki tarikatının şeyhi olarak tanıtan Süleyman Işık aralarında çocukların da bulunduğu erkeklere cinsel istismarda bulunduğu öne sürüldü.

ÖZEL EKİP KURULDU

Habertürk'ten Zafer Samancı'nın haberine göre, Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile harekete geçen polis, 65 yaşındaki Süleyman Işık tarafından cinsel istismara maruz kaldığı öne sürülen kişileri belirleyip müşteki sıfatıyla ifadelerini aldı. Emniyet bünyesinde kurulan özel ekibin ifadelerine başvurduğu mağdurlardan 26 yaşındaki Y.A., 18 yaşındayken grubun sohbetlerine katılmaya başladığını belirterek dini duygularının suistimal edilerek cinsel istismara uğradığını anlattı. Bir arkadaşının tavsiyesi ile Süleyman Işık'ın dini sohbetlerine katılmaya başladığını anlatan mağdurlardan 27 yaşındaki M.T. de, "Kısa sürede sohbetlerinden etkilenerek devam kararı aldım. Bana cinsel tacizde bulundu. Önce direndim ama gruptakilerden ona itaat etmeyenlerin başına birçok kötü olay geldiğini duydum, sonra şeyhe direnmedim." diye konuştu.

"DİNİ MERTEBEMİN ARTACAĞINI SÖYLEDİ"

15 yaşındayken sohbetlerine katıldığı grupta Süleyman Işık'ın cinsel istismarına maruz kaldığını belirten mağdurlardan R.T. ise "Yaptıklarının 'rahmani bir durum' olduğunu ve dini mertebemin artacağını söyledi. Korktum kimseye bir şey söylemedim." dedi. A.K. (22) de üniversitede okurken bu gruba ait evde kaldığını ve Süleyman Işık'ın cinsel istismarına uğradığını anlattı.

70 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Gözaltına alınan Süleyman Işık, Faruki tarikatının Konya sorumlusu olduğunu, evinin alt katında dini sohbetler ve zikirler yaptıklarını söyledi, cinsel saldırı iddialarını reddetti. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Süleyman Işık çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı. Polisin Süleyman Işık'ın dükkanında yaptığı aramalarda ise birçok pornografik içerikli resim ve video kayıtları bulundu. S.I. hakkında soruşturmasını tamamlayan savcılık 49 yıldan 70 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açtı.

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
Başka bir hükümet olsa bunlar böyle takılabilir mi :) ? Mümkün değil. AKP ile bu şarlatanlar daha çok artacak !
Zamanında Atatürkün dediği gibi bu ülke Şeyhler ve dervişler ülkesi olamaz . İşte olursa sonuçlar el etek yaa cinsel organını öptürenler mi ararsınız, şelalede kadınları göle sokanlar mı ararsınız, erkek çocuklarına sulanan cinsi sapıklarmı ararsınız saymakla bitmez. Dinini aracılar olmadan Allahla kendi aranızda yaşayın .Kimseye ihtiyacınız yok. Açın kurandan okuyun öğrenin. Sevaplarda günahlarda sizinle allah arasında .Bu gibi insanlara prim vermeyin . Çocuklarınıza Türkçe kuran okutup orda gereken herşey yazıyor zaten.Arapça okuyup anlamadıktan sonra böle şeyhler , şıhlar elinde ziyan olur.
Ne tarikatı ne şeyhi kardeşim. Kuran elinizin altında, Allah'ın verdiği aklınız vicdanınız bedeninizde açın okuyun anlamadınız bir daha, bir daha okuyun üniversite hocalarının kitaplarını okuyun..kitaptan zarar gelmez...ama bırakın bu din tüccarlarını....
tek bir yorum var mı yok. Niye şıh hazretleri yaptı o zaman normal
konya islamın başkenti , tarikat lideri ? atatürk ve eski türkiyey ye konuşan sayın soyludan tüm akp liler soruyorum fetö oktarı, ensarı bu iğrençlikler midenizi bulandırıyormu?
YAHU BU HALK BU İNSANLAR NE KADAR APTAL VE GERİ ZEKALI AKŞAMDA TV DE BAŞKA BİRİ VARDI YALANCIKTAN İFTAR DÜZENLİYOR KANGURUYA YUMRUK ATMAYA ÇALIŞIYOR YALANCIKTAN HAYVANLARI SEVİYOR BİR SÜRÜ KADIN ONUN SOHBETİNE KATILIP İTAAT EDİYOR NE BİÇİM BİR İNANIŞ YOKSA CİNSEL BİRLİKTELİK'Mİ YAŞAMAK İÇİN BU CEMAATLERİN PEŞİNE TAKILIYORLAR ANLAŞILIR GİBİ DEĞİL İTE KÖPEĞE İTAAT EDENLERE YAZIKLAR OLSUN KULA KULLUK EDENLERE YAZIKLAR OLSUN.....
HEP SÖYLÜYORUM, SÖYLÜYORUZ DİN ADI ALTINDA NE KADAR TARİKAT VE CEMAAT VARSA KAPATILSIN. FETÖ ÖRNEĞİ GİBİ OLUR.SÜLEYMANCI, NURCU, ACZİMENDİ FALAN FİLAN HANGİ AD ALTINDA KİMLER VARSA BİTİRİLSİN. REİSİMİZDEN RİCA EDİYORUZ. BU VE BUNA BENZER REZİLLİKLER SON BULSUN.İLLE DE KURANI KERİMİN ARAPÇASINI ÖĞRENMEK İSTİYORUM DİYENLER VAR İSE DİYANETE BAŞVURSUN. BAHSİNİ ETTİĞİM YERLERDEN UZAK DURSUNLAR.
sapkınların yaptıklarına hala göz yumursanız olacaklar katlanark artacak tarikatın ta kendisi devletten başkası olursa bunlar yıkıcıların hizmetine devam eddecğini hala niye anlamıyorsunuz.
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