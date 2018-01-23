Tehdidin bedeli ağır oldu! İki soruşturma birden!

Muratpaşa ilçesi Sinanoğlu caddesinde 20 Ocak cumartesi günü saat 05.00 sıralarında meydana gelen maddi hasarlı trafik kazasına müdahale eden Antalya Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kaza riskine karşı caddeyi trafiğe kapattı. Polis, bu sırada ikazlarına uymayan ve içinde iki kadının bulunduğu 71 FC 177 plakalı otomobilin sürücüsüne 'Dur' ihtarında bulundu. Uyarıyı dikkate almayan kadın sürücü, yola devam etmek istedi. Kendisine engel olmak isteyen trafik polisinin üzerine de aracını süren kadın, yoldaki bariyeri aşamayacağını anlayınca durdu.

Trafik polisleri tarafından otomobilinden indirilen sürücü, alkol testi yapmak isteyen ekiplerle tartıştı. Polise uzun süre hakaret eden ve belgelerini vermek istemeyen sürücünün, Akdeniz Üniversitesi Anestezi Bilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr. Emine G. olduğu anlaşıldı.

Polislere, "Ben doktorum, tamam mı?" diye bağıran ve Antalya'ya iki önce geldiğini söyleyen Emine G., "Bir gün polis memuru, ameliyat için gelirse ne yapacağımı çok iyi biliyorum. Siz, insan değilsiniz. Biz, devlet memuruyuz" dedi.