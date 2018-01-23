HABER

Tehdidin bedeli ağır oldu! İki soruşturma birden!

YAŞAM HABERLERİ | 23.01.2018 16:08 | Son Güncelleme 4 saat önce

Antalya'da, yapılan testte 1.57 promil alkollü çıkması nedeniyle hakkında işlem yapan trafik polislerine "Bir gün polis ameliyat için gelirse ben ne yapacağımı çok iyi biliyorum. Siz insan değilsiniz" diyen anestezi uzmanı Dr. Emine G. hakkında, adli ve idari soruşturma başlatıldı.

Muratpaşa ilçesi Sinanoğlu caddesinde 20 Ocak cumartesi günü saat 05.00 sıralarında meydana gelen maddi hasarlı trafik kazasına müdahale eden Antalya Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kaza riskine karşı caddeyi trafiğe kapattı. Polis, bu sırada ikazlarına uymayan ve içinde iki kadının bulunduğu 71 FC 177 plakalı otomobilin sürücüsüne 'Dur' ihtarında bulundu. Uyarıyı dikkate almayan kadın sürücü, yola devam etmek istedi. Kendisine engel olmak isteyen trafik polisinin üzerine de aracını süren kadın, yoldaki bariyeri aşamayacağını anlayınca durdu.

Trafik polisleri tarafından otomobilinden indirilen sürücü, alkol testi yapmak isteyen ekiplerle tartıştı. Polise uzun süre hakaret eden ve belgelerini vermek istemeyen sürücünün, Akdeniz Üniversitesi Anestezi Bilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr. Emine G. olduğu anlaşıldı.

Polislere, "Ben doktorum, tamam mı?" diye bağıran ve Antalya'ya iki önce geldiğini söyleyen Emine G., "Bir gün polis memuru, ameliyat için gelirse ne yapacağımı çok iyi biliyorum. Siz, insan değilsiniz. Biz, devlet memuruyuz" dedi.

Bu sırada, yanındaki arkadaşının sakinleştirmeye çalıştığı Emine G.'nin polisle yaşadığı tartışma, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

EHLİYETİNE EL KOYULDU, ADLİ SORUŞTURMA AÇILDI

Yapılan ölçümde 1.57 promil alkollü çıkan Emine G.'nin ehliyetine 6 ay süreyle el koyuldu. Aracı alkollü kullanmaktan 1002 TL ceza yazılan Emine G.'nin kullandığı otomobilin de babasına ait olduğu belirlendi. Otomobil, trafik otoparkına çekildi. Emine G. ise ifadesi alınmak üzere Demircikara Polis Merkezi'ne götürüldü. Hakkında 'görevli memura hakaret' ve 'tehdit' suçlarından adli soruşturma başlatılan Emine G., emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

DEKANLIK DA İDARİ SORUŞTURMA BAŞLATTI

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Rektörlüğü'nce, Dr. Emine G. hakkında idari soruşturma başlatıldığı duyuruldu. Rektörlükten yapılan yazılı açıklamada, şöyle denildi:
"Konu Akdeniz Üniversitesi ailesini de derinden üzmüştür. Bu denli olumsuz bir konuda adı geçen kişinin Akdeniz Üniversitesi mensubu olması ayrıca üzüntü vericidir. Asli görevi hayat kurtarmak olan ve mesleğine başlarken bu onurlu görevi en iyi şekilde yapacağına dair yemin eden bir doktorun böyle sorumsuz ve tehditkâr davranışlar sergilemesi asla kabul edilemez.

Polise, 'Haritadan yer beğen' dediler, hapis cezasını yediler

Gerek insani gerekse mesleki açıdan hiçbir şekilde tasvip edilemeyecek bu davranışları sergileyen Akdeniz Üniversitesi Anestezi Bilim Dalı Araştırma Görevlisi hakkında adli makamlarca soruşturma başlatılmış olup ayrıca bağlı bulunduğu Tıp Fakültesi Dekanlığı tarafından da idari soruşturma başlatılmıştır. Süreç Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yakından takip edilmektedir."

(DHA)

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Antalya tehdit

En Çok Okunan Haberler

Afrin operasyonunda kahreden şehit haberi!

Afrin operasyonunda kahreden şehit haberi!

Afrin'de neler oluyor? Zeytin Dalı Harekâtında son dakika gelişmeler...

Afrin'de neler oluyor? Zeytin Dalı Harekâtında son dakika gelişmeler...

Kilis'ten sonra Reyhanlı ve Hassa'ya da roketli saldırı

Kilis'ten sonra Reyhanlı ve Hassa'ya da roketli saldırı

Evliliği bir saat süren damat adayının anlattıkları Müge Anlı'yı krize soktu

Evliliği bir saat süren damat adayının anlattıkları Müge Anlı'yı krize soktu

Kedicik canlı yayında Ece Erken'e geçmişini hatırlatınca ortam gerildi

Kedicik canlı yayında Ece Erken'e geçmişini hatırlatınca ortam gerildi

Ali Sunal ikinci kez evleniyor

Ali Sunal ikinci kez evleniyor

İlginizi Çekebilir

Kocaeli'de hastanenin yoğun bakımında göbek attılar

Kocaeli'de hastanenin yoğun bakımında göbek attılar

'46'lık raporum var' diyerek taciz etti!

'46'lık raporum var' diyerek taciz etti!

Tek tek itiraf etti: İki erkek arasında kaldım

Tek tek itiraf etti: İki erkek arasında kaldım

Cenazede cemaat dondu kaldı! Hakkını helal etmedi

Cenazede cemaat dondu kaldı! Hakkını helal etmedi

Ağzını çorapla kapattığı eşini 2,5 saat boyunca 38 yerinden bıçakladı!

Ağzını çorapla kapattığı eşini 2,5 saat boyunca 38 yerinden bıçakladı!

Okuyucu Yorumları 5 yorum
meslekten men ömür boyu herkes haddini bilmeli ve aynı hareketi yapmak isteyenlere örnek olmalı
bunun kendine hayrı yokki vatana millete olsun bunun anne ve babasının sokağa çıkacak yüzleri olurmu acaba yetiştirdikleri evlada bak
Senden memlekete ne hayır gelir ki!Doktor olmuşsun,insan olamamışsın ki!
Uyuşturucu kullananlara ne ceza var
ne alakası var konuyla şimdi,aç oku tck yı gör ne ceza var yada kullanırken yada satarken yakalan gör ne cezası var.dr olunca toz konduramıyorsunuz.
Diğer Haberler
Korkunç! 'Tornavidayı saplarken zevk alıyordu'

Korkunç! 'Tornavidayı saplarken zevk alıyordu'

Doğum gününde dehşet anları!

Doğum gününde dehşet anları!

Şehidin yakını bu acıya dayanamadı

Şehidin yakını bu acıya dayanamadı

Sosyal medyada 'erkek' diye aşık olup paralar verdiği kişi kadın çıktı

Sosyal medyada 'erkek' diye aşık olup paralar verdiği kişi kadın çıktı

Takma sakalla müdür olduğu iş yerinden 1 milyon liralık hırsızlık yaptı

Takma sakalla müdür olduğu iş yerinden 1 milyon liralık hırsızlık yaptı

Trafikte tartışınca ortaya çıktı! Polis operasyonla yakaladı

Trafikte tartışınca ortaya çıktı! Polis operasyonla yakaladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.