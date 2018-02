Timuçin Şahin'in cazı yerelle buluşturma çabası

Davut CAN - Oben ULU/İZMİR, (DHA)- DÜNYACA ünlü caz sanatçısı Timuçin Şahin, İzmir'in Bergama ilçesinde hayata geçirdiği 'Bergama Kolektif Hayalgücü Müzik Merkezi'nde (BKHMM) 8 haftalık müzik eğitimi verdiği çeşitli mesleklerden kişilerle orkestra kurup, bu orkestrayla bir de konser verdi. Yüksek sanatın yerelle buluşmasının önemine değinen Şahin, bu organizasyonu sürdürülebilir bir platforma oturtmaya çalıştıklarını söyledi.

Bergama Belediyesi'nin, ünlü caz sanatçısı Timuçin Şahin'in önderliğinde hayata geçirdiği Bergama Kolektif Hayalgücü Müzik Merkezi'nde, aralarında taksi şoföründen notere kadar çeşitli mesleklerden kişilerin bulunduğu gruba verilen 8 haftalık müzik eğitimi sonunda, caz ağırlıklı çağdaş müzik orkestrası kuruldu. Eğitimlere, Türkiye'nin en önemli ses teknisyenlerinden Alp Turac, müzik yazarı Hakan Cezayirli, Polonyalı davulcu Lukazs Zyta, Amerikalı kontrbasçı Matthew Hall ile davulcu Owen Hart JR., Hollandalı dahi çocuk saksafon sanatçısı Ben Van Gelder, Türkiye'nin genç yeteneklerinden elektra bas gitarda Halil Çağlar Serin, piyanoda duayen Ali Perret, İspanyol perküsyoncu Enric Monfort, müzik yazarı Hülya Tunçağ ve Amerikalı kontrbasçı Matt Hall katıldı.

Kolektif Hayalgücü Orkestrası, 8 haftalık eğitim sonunda Şahin'in başlangıçta öngördüğü ilerlemeden fazlasını kaydedince, orkestra tarafından Bergama Kültür Merkezi'nde bir de konser verildi. BKHMM'nin yıllardır çalıştığı bir proje olduğunu dile getiren Şahin, "Yüksek sanatı yerele ulaştırma çabasındayım. Geçtiğimiz 2016 ve 2017 yılında Bergama'da konserler vermiştim. Projeyi belediye başkanına sundum ve çok kısa sürede hayata geçirdik. Önümüzdeki ağustos ayında tekrar yapacağız ve bunu sürdürülebilir bir platforma oturtmaya çalışıyoruz" dedi.

Asıl amaçlarının yüksek sanatı, kolektif bilinç, doğa ve insan sevgisiyle aynı platformda buluşturmak olduğunu vurgulayan Şahin, "Bu amaçta vasıta olarak da müziği kullanıyoruz. İçinde bulunduğumuz dünyada, her şey rekabetçi ve kolektif hareket yok denecek kadar az, belki depremden sonra en fazla bir günlüğüne insanlar bir araya gelebiliyor. Bunun değiştirilmesi gerektiğini düşünüyorum, birlikte hareket etme gerekliliğine inanıyorum" diye konuştu.

İyi müziklerle uğraşmak için paraya ve özel bir sosyal statüye sahip olunması gibi unsurların varlığına inanıldığını belirten Şahin şunları söyledi:

"Ben bunun çok adaletsiz olduğunu düşünüyorum. Sosyal adaletsizliğin önüne geçmek için, eğitim fırsatını herkese sunmak için bunu taşrada yapıyoruz. Biz bir özgürlük platformu oluşturmaya, her şeyin tartışılabilir olduğu bir eğitim habitatı oluşturmaya çalışıyoruz. Derdimiz iyi müzisyen yetiştirmekten daha çok, yaşadığımız gezegendeki sorumluluklar ve iyi vatandaş olma nosyonları konusunda da bir farkındalık da oluşturmak."

TİMUÇİN ŞAHİN KİMDİR?

Timuçin Şahin, caz ve çağdaş müzik dünyasında uluslararası tanınırlığa 2000'li yılların başında ulaştı. Gitarist, besteci ve müzik eğitmeni Timuçin Şahin'in son albümü 'Nothing Bad Can Happen', 2017'nin en iyileri arasında yerini buldu. Albüm, Amerika'nın prestijli caz ve emprovize müzik yayını NYC Jazz Record dergisinin yayınladığı '2017'nin En İyileri' listesinin 'Honorable Mention' (Onur ödülü) kategorisinde yer aldı. Avusturya'nın köklü müzik dergisi Concerto ise, albüm değerlendirme yazısında, "Timuçin Şahin olağandışı bir müzikal ölçütü, nev'i şahsına münhasır dokunuşlarıyla şekillendirmiş. Yaratım sürecinin yapıtaşlarını, akıcı ve kolektif bir müzikal dille oluşturmuş. Çok yaşa Şahin" derken, Republic of Jazz ise "Nothing Bad Can Happen ile şu ana kadar keşfedilmemiş muazzam bir ses dünyası ve bizi çevreleyen tüm akustik enformasyon vasıtasıyla, yeni bir müzikal değerlendirme sisteminin içine giriyoruz" sözleriyle izlenimlerini okuyucularıyla paylaştı. New York Times'ın "Usta bir gitarist ve harikulade bir besteci" şeklinde tanımladığı Şahin, Tom Rainey, Cory Smythe ve Christopher Tordini gibi caz ve doğaçlama dünyasının önemli isimleriyle oluşturduğu 'Timuçin Şahin's Flow State' grubu ile konserlerine yurt dışında devam ediyor.