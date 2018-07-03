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TIR devrildi; şoför ve 4 çocuğu yara almadan kurtuldu

YAŞAM HABERLERİ  | 03.07.2018 07:45 | Son Güncelleme

MANİSA'nın Kula ilçesinde, şoförünün direksiyon kontrolünü kaybettiği TIR, devrildi.

TIR devrildi; şoför ve 4 çocuğu yara almadan kurtuldu

Hasan YİĞEN/KULA (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Kula ilçesinde, şoförünün direksiyon kontrolünü kaybettiği TIR, devrildi. Şoför ve yanındaki 4 çocuğu, kazadan yara almadan kurtuldu.
Kaza, saat 00.30 sıralarında İzmir-Ankara Karayolu 4 Eylül Stadyumu yakınlarında meydana geldi. İzmir'den Uşak yönüne giden Mahmut Temel (49) yönetimindeki plakası öğrenilemeyen gıda maddesi yüklü TIR, kontrolden çıkıp yol kenarındaki refüje çarparak devrildi. Yan yatıp, yaklaşık 100 metre sürüklenen TIR'ın şoförü Mahmut Temel ile çocukları Kübra (15), Evindar (15), Diyar Yavuz (14) ve Menal Temel (5), kazadan yara almadan kurtuldu. Temel ve çocukları, olay yerine sevk edilen ambulanslarla kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle trafiğe kapanan karayolu, TIR'ın kaldırılmasının ardından yaklaşık 1 saat sonra yeniden ulaşıma açıldı.

FOTOĞRAFLI

TIR devrildi; şoför ve 4 çocuğu yara almadan kurtulduTIR devrildi; şoför ve 4 çocuğu yara almadan kurtulduTIR devrildi; şoför ve 4 çocuğu yara almadan kurtulduTIR devrildi; şoför ve 4 çocuğu yara almadan kurtuldu

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