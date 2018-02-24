HABER

Tokat Jandarma Komutanlığından ‘Duman Uygulaması’

YAŞAM HABERLERİ  | 24.02.2018 20:58 | Son Güncelleme

Tüm yurtta eş zamanlı olarak başlatılan ‘Duman Uygulaması’na Tokat İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı 213 personel, 39 ekip ve 1 köpek destek verdi.Edinilen bilgiye göre bugün Türkiye Genelinde eş zamanlı olarak başlatılan ‘Duman Uygulaması’ kapsamında önceden belirlenmiş yerlerle birlikte Jandarma’nın sorumluluk sahasındaki bir çok noktada kontroller gerçekleştirildi.

Tokat Jandarma Komutanlığından ‘Duman Uygulaması’

Tüm yurtta eş zamanlı olarak başlatılan ‘Duman Uygulaması’na Tokat İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı 213 personel, 39 ekip ve 1 köpek destek verdi.
Edinilen bilgiye göre bugün Türkiye Genelinde eş zamanlı olarak başlatılan ‘Duman Uygulaması’ kapsamında önceden belirlenmiş yerlerle birlikte Jandarma’nın sorumluluk sahasındaki bir çok noktada kontroller gerçekleştirildi. Kontroller esnasında 94 paket kaçak sigara, bin 539 adet içi tütn ile doldurulmuş nakron, 2 buçuk litre kaçak içki, 122 paket bandrollü sigara ele geçirildiği öğrenilirken toplamda uygulanan para cezası miktarının 22 bin 343 lira olduğu bilgisi paylaşıldı. Ayrıca kontroller kapsamında 3 şahsa adli işlem, 1 şahsa idari işlem uygulanırken, cezai işlem uygulanan iş yeri sayısının da 4 olduğu bildirildi.

Tokat Jandarma Komutanlığından ‘Duman Uygulaması’

Tokat Jandarma Komutanlığından ‘Duman Uygulaması’

Tokat Jandarma Komutanlığından ‘Duman Uygulaması’

Tokat Jandarma Komutanlığından ‘Duman Uygulaması’

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e büyük şok! İçeri alınmadı...

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e büyük şok! İçeri alınmadı...

Çocukların velayeti kimde kalacak

Çocukların velayeti kimde kalacak

BM'den Suriye kararı! Günlerdir bekleniyordu

BM'den Suriye kararı! Günlerdir bekleniyordu

Sefer görev emri nedir | e-Devlet sefer görev emri sorgulama sayfası kilitlendi

Sefer görev emri nedir | e-Devlet sefer görev emri sorgulama sayfası kilitlendi

PKK'nın hain planı son anda engellendi

PKK'nın hain planı son anda engellendi

Emrah'ın yeni yatırım aracı! Ödemeleri para olarak kabul etmiyor

Emrah'ın yeni yatırım aracı! Ödemeleri para olarak kabul etmiyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Konya’da 8 araç birbirine girdi: 2 yaralı

Konya’da 8 araç birbirine girdi: 2 yaralı

Afrin’den acı haber geldi

Afrin’den acı haber geldi

Hafifi ticari kamyonete çarpan motosiklet alev alev yandı

Hafifi ticari kamyonete çarpan motosiklet alev alev yandı

Giresun’da kaza: 6 yaralı

Giresun’da kaza: 6 yaralı

Saruhanlı’da traktör kazası: 1 ölü

Saruhanlı’da traktör kazası: 1 ölü

Fethiye’de trafik kazası: 4 yaralı

Fethiye’de trafik kazası: 4 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.