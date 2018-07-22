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Tokat'ta kaybolan 3,5 yaşındaki Evrim Atış'ın amcası Niyazi Atış serbest kaldı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.07.2018 21:01 | Son Güncelleme

Tokat'ın Turhal ilçesinde, 10 Temmuz sabahı yayladaki çadırlarının önünde kardeşiyle oynarken, kaybolan Evrim Atış'ı (3,5) arama çalışmaları sürdürülüyor. Dün jandarma tarafından gözaltına alınan Evrim'in annesi, babası ve amcasının ise sorguları devam ederken son gelen bilgilere göre Evrim'in amcasının serbest bırakıldığı belirtildi

Tokat'ta kaybolan 3,5 yaşındaki Evrim Atış'ın amcası Niyazi Atış serbest kaldı

Dilek- Burhan Atış çiftinin 2 çocuğundan büyüğü olan Evrim Atış, 13 gün önce sabah saatlerinde, Yenisu köyü yaylasındaki çadırdan hayvanları suya götürmek için ayrılan babaannesi Satı Atış'ın peşinden gitti. Evrim'in arkasından geldiğini gören Satı Atış, gelini Dilek'e seslenerek, torununun çadıra bırakılmasını istedi. Evrim'i çadıra götüren ve en son çadırın önünde kardeşi Satı Atış (1,5) ile oynarken gören Dilek Atış, ahıra girdi. Bir süre sonra dönen Satı Atış, torununun çadırda olmadığını fark etti. Çevrede aranan Evrim, bulunamayınca komşulardan da yardım istenirken, jandarmaya haber verildi. İhbar üzerine yaylaya jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Küçük Evrim, 13 gündür yapılan aramalara rağmen hala bulunamadı.

GÖZALTILAR İLE İLGİLİ RESMİ AÇIKLAMA YAPILMADI

DHA'nın haberine göre, Evrim'in annesi Dilek Atış, Baba Burhan Atış ve amcası Niyazi Atış, babaanne Sati Atış ve köy sakinlerinden Ali Hin dün akşam saatlerinde gözaltına alındı. Turhal İlçe Jandarma Komutanlığında ifadelerinin alınmasının ardından babaanne Satı Atış ve Ali Hin ile amca Niyazi Atış serbest bırakıldı.

Evrim'in annesi Dilek, ve babası Burhan Atış, Turhal İlçe Jandarma Komutanlığı'nda gözaltında tutulurken, amcası Niyazi Atış'ın ise İlçe Emniyet Müdürlüğünde sorgusunun ardından serbest bırakıldığı belirtildi. Gözaltılar hakkında ise resmi bir açıklama yapılmadı.

Ayrıca Jandarma Arama Kurtarma Timleri, Tokat İl Jandarma Komutanlığına bağlı komando timleri ve AFAD ekipleri bölgede Evrim'i arama çalışmalarına devam ediyor.

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