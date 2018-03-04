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Ünlü tv sunucusuna şok tehdit: Ya parayı verirsin ya da...

YAŞAM HABERLERİ  | 04.03.2018 20:44 | Son Güncelleme

İsviçreli ünlü tv sunucusu Michelle Hunziker, geçen yıl yaşadığı şantaj olayını İtalyan gazetesi ‘Gente’ye anlattı.

Ünlü tv sunucusuna şok tehdit: Ya parayı verirsin ya da...

Geçen yıl nisan ayında bir mail aldığını belirten Hunziker, kendisine gönderilen mesajda, ‘ya bize şu kadar para verirsin ya da büyük kızın Auroro’ya kezzap dökeriz’ yazdığını söyledi. Karşılaştıkları şantajla şok olduklarını anlatan Hunziker, istenen para hakkında rakam vermedi ama, “Çok yüksek” dedi.

İtalya’da yaşayan Hunziker, durumu hemen Milano polisine bildirdiklerini ve koruma istediklerini kaydetti. Ünlü sunucunun İtalyan şarkıcı Eros Ramazotti’den bir kızı ve ikinci evliliğinden de iki çocuk olmak üzere üç çocuğu var.

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Korumaları en büyük kızı Aurora’yı bir an bile yalnız bırakmıyor.

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Anahtar Kelimeler:
tehdit Ünlü tv sunucusu Michelle Hunziker

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