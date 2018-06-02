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Uyuşturucu kullandığı iddia edilen sürücü kaza yaptı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.06.2018 17:51 | Son Güncelleme

SAKARYA'nın Pamukova ilçesinde, uyuşturucu kullandığı iddia edilen sürücünün kontrolünü kaybettiği kamyonet bariyerlere çarptı.

Uyuşturucu kullandığı iddia edilen sürücü kaza yaptı

İsmail ÇETİNTAŞ/PAMUKOVA(Sakarya),(DHA)- SAKARYA'nın Pamukova ilçesinde, uyuşturucu kullandığı iddia edilen sürücünün kontrolünü kaybettiği kamyonet bariyerlere çarptı. Araçtan çıkarılan sürücü ile yanındaki iş arkadaşı kriz geçirirken, vatandaşlar üzerlerine su döktü. 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Kaza, öğle saatlerinde, D-650 Karayolu'nun Pamukova Bayırakçaşehir Mahallesi mevkiinde meydana geldi. 34 LK 5773 plakalı kamyonetin sürücüsü Ali İ. (28) ile yanında bulunan iş arkadaşı Orhan D., (43) iddiaya göre seyir halindeyken hazırladıkları düzenekle uyuşturucu kullandı. Ali D.'nin uyuşturucunun etkisiyle kontrolünü kaybettiği kamyonet bariyerlere çarptı. Kamyonetten inen 2 kişi kriz geçirirken, çevredeki vatandaşlar yardıma koştu. Vatandaşlar kriz geçiren kişilerin üzerine su döktü. Olay yerine gelen 112 Acil ekibi 2 kişiye müdahalede bulundu. Geyve Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 2 kişi tedavi altına alındı. Kamyonetin içerisinde uyuşturucu kullanmaya yarayan düzenek görüldü. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
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Uyuşturucu kullandığı iddia edilen sürücü kaza yaptıUyuşturucu kullandığı iddia edilen sürücü kaza yaptıUyuşturucu kullandığı iddia edilen sürücü kaza yaptıUyuşturucu kullandığı iddia edilen sürücü kaza yaptı

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