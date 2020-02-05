1,5 yılda 53 kilo verdi, 123 kilodan 70 kiloya düştü

Samsun’da yaşayan Almina Esen, 19 yaşında 123 kilo olması ve fazla kilolarına bağlı yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle VM Medical Park Samsun Hastanesine başvurdu. Burada Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Kadir Yıldırım’ın tetkikleri sonucunda tüp mide ameliyatı olması kararı alınan hasta, geçirdiği operasyon sonunda sağlığına kavuştu. Tüp mide ameliyat sonrasında çeşitli diyet ve egzersizlerin de yardımıyla bir buçuk yıl içinde 123 kilodan 70 kiloya kadar düşen Almina Esen, "56 bedenden 38 bedene kadar düştüm. Artık mağazalara gittiğimde bir sürü kıyafet bulabiliyorum" dedi.

'GELDİĞİNDE 123 KİLOYDU'

Tedavi süreci hakkında bilgi veren Dr. Kadir Yıldırım, "Hastamız Almina Hanım 1,5 yıl önce fazla kiloları sebebiyle bize başvurdu. Geldiğinde 123 kiloydu. Biz kendisine kapalı bir şekilde laparoskopik sleeve gastrektomi (tüp mide) ameliyatı uyguladık. Sonra hem kendisinin uyumu hem de ameliyattaki süreçle beraber yaklaşık 50 kilonun üzerinde bir kilo verdi. Bu sayede hastamızın sadece fiziksel açıdan görüntüsü düzelmedi kendine olan güveni de geri geldi. Ayrıca ek hastalıklarından da kurtuldu. Şu an sağlıklı bir şekilde hayatına devam ediyor" diye konuştu.