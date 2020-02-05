HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. 1,5 yılda 53 kilo verdi, 123 kilodan 70 kiloya düştü

1,5 yılda 53 kilo verdi, 123 kilodan 70 kiloya düştü

SAĞLIK HABERLERİ  | 05.02.2020 09:51 | Son Güncelleme

Samsunlu Genel Cerrahi Uzmanı Doktor Öğr. Üyesi Kadir Yıldırım’ın uyguladığı tedavi sonucunda 53 kilo veren 21 yaşındaki Almina Esen, hayatındaki değişiklikleri anlatmaya kelimelerin yetmediğini, 53 kilo verdikten sonra kendisini kuş misali hafiflemiş hissettiğini söyledi.

Samsun’da yaşayan Almina Esen, 19 yaşında 123 kilo olması ve fazla kilolarına bağlı yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle VM Medical Park Samsun Hastanesine başvurdu. Burada Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Kadir Yıldırım’ın tetkikleri sonucunda tüp mide ameliyatı olması kararı alınan hasta, geçirdiği operasyon sonunda sağlığına kavuştu. Tüp mide ameliyat sonrasında çeşitli diyet ve egzersizlerin de yardımıyla bir buçuk yıl içinde 123 kilodan 70 kiloya kadar düşen Almina Esen, "56 bedenden 38 bedene kadar düştüm. Artık mağazalara gittiğimde bir sürü kıyafet bulabiliyorum" dedi.

'GELDİĞİNDE 123 KİLOYDU'

Tedavi süreci hakkında bilgi veren Dr. Kadir Yıldırım, "Hastamız Almina Hanım 1,5 yıl önce fazla kiloları sebebiyle bize başvurdu. Geldiğinde 123 kiloydu. Biz kendisine kapalı bir şekilde laparoskopik sleeve gastrektomi (tüp mide) ameliyatı uyguladık. Sonra hem kendisinin uyumu hem de ameliyattaki süreçle beraber yaklaşık 50 kilonun üzerinde bir kilo verdi. Bu sayede hastamızın sadece fiziksel açıdan görüntüsü düzelmedi kendine olan güveni de geri geldi. Ayrıca ek hastalıklarından da kurtuldu. Şu an sağlıklı bir şekilde hayatına devam ediyor" diye konuştu.

'OBEZİTE İNSAN YAŞAM SÜRESİNİ KUSALTAN BİR HASTALIK'

Obezite cerrahisinin sadece estetik bir ameliyat olmadığını ifade eden Dr. Öğr. Yıldırım, "Obezite tedavi sonrasında hastalar ciddi anlamda birçok hastalıktan da kurtulmuş oluyor. Bu hastalar sosyal açıdan toplum içine çıkmakta da zorluk yaşıyorlar. Ameliyat sonrasında ise oldukça rahatlayıp hem özel hem de iş hayatlarına tekrar hızlı bir şekilde uyum sağlıyorlar. Bu nedenle obeziteyi sadece estetik bir cerrahi olarak düşünmemek lazım. Obezite ayrıca insan yaşam süresini kısaltan ve ciddi ek hastalıklara zemin hazırlayan bir hastalıktır. ABD’de yapılan çalışmalarda obezite sigaradan sonra gelen ikinci ölüm sebebidir. İnsan yaşam süresini kısaltan bir hastalıktır. Hastalar ameliyat sonrasında genellikle ‘Artık rahat ve kaliteli uyku uyuyorum. İstediğim kıyafeti almakta kendimi rahat hissediyorum’ diyorlar. Birçok boyutta hastaların yaşamı değişiyor" şeklinde konuştu.

Almina Esen ise kilo verdikten sonra çevresindeki insanların kendisine bakış açılarının değiştiğini belirterek, "1,5 yıl içinde ortalama 53 kilo verdim. Yaşantımdaki değişiklikleri anlatmaya kelimeler yetmez. Bu süreçte birçok insanla muhatap oldum. Hepsinden aldığım destek paha biçilemezdi. Ameliyattan sonraki yaşantımda bol bol spor yaparak vücudumda oluşabilecek sarkmaları da engelledim. 53 kilo verdikten sonra insanların bana bakış açıları çok değişti. Kendimi gerçekten kuş misali hissettim. Bunun yanı sıra ameliyat olmaya karar verdiğimde birçok doktorla görüştüm. Sonrasında Doktor Kadir Bey ile tanıştım. Kendisinin bana verdiği güven sonucunda ameliyat olmaya karar verdim. 56 bedenden 38 bedene kadar düştüm. Mağazalara gittiğimde bir sürü kıyafet bulabiliyorum. Bundan gerçekten mutluluk duyuyorum" ifadelerini kullandı.

(İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Kestanenin mucizevi faydalarıKestanenin mucizevi faydaları
PARTNERKöpeklerin terliklerle imtihanları!Köpeklerin terliklerle imtihanları!
İdrarda görülen kana dikkat! Yılda 11 milyon kişi bunu yaşıyorİdrarda görülen kana dikkat! Yılda 11 milyon kişi bunu yaşıyor
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Samsun kilo Almina Esen

En Çok Okunan Haberler

Tek amacı kızını kurtarmaktı! Çok acı olay

Tek amacı kızını kurtarmaktı! Çok acı olay

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten İlker Başbuğ'a tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten İlker Başbuğ'a tepki

Ankara’da sokak ortasında fenalaşan adam hayatını kaybetti

Ankara’da sokak ortasında fenalaşan adam hayatını kaybetti

Türkiye'nin büyük bir bölümü için uyarı yapıldı

Türkiye'nin büyük bir bölümü için uyarı yapıldı

Usta oyuncunun en acı anı

Usta oyuncunun en acı anı

Gamze Özçelik'ten o iddiaya yanıt geldi!

Gamze Özçelik'ten o iddiaya yanıt geldi!

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Sağlık Bakanlığı yayımladı! Acil bir durumda yönlendirilecek 25 hastane

Sağlık Bakanlığı yayımladı! Acil bir durumda yönlendirilecek 25 hastane

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

'Uyuz vakalarında artış' uyarısı

'Uyuz vakalarında artış' uyarısı

2 kişinin ölümüne neden olmuştu! Meğer korunmak için...

2 kişinin ölümüne neden olmuştu! Meğer korunmak için...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türkiye korona virüsü riski taşıyor mu? Korona virüsünden nasıl korunuruz?

Türkiye koronavirüsü riski taşıyor mu?

Grip virüsü yüzünden felç kaldı! İyileşebilmek için yardım bekliyor

Grip virüsü felç bıraktı! İyileşmesinin tek yolu...

Kanser tedavisinde yeni yöntemler sağkalım oranlarını yükseltiyor

İdrarda görülen kana dikkat! Yılda 11 milyon kişi bunu yaşıyor

Korona virüsten korunmanın en önemli yolu el hijyeni

İşte korona virüsten korunmanın en önemli yolu

'Korona virüsüne karşı önleyici özelliği var' dedi, Çin'e sabun gönderdi!

'Korona virüsüne karşı önleyici' dedi, Çin'e gönderdi!

'Kanser tedavisi olmayan bir hastalık değil'

Uzmanlar uyarıyor: Doğaldan uzaklaştıkça risk artıyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.