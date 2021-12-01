1 Aralık Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonucu açıklandı mı? Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonucu sorgulama linki!

Binlerce kişi tarafından ilgiyle takip edilen Çılgın Sayısal Loto çekilişinin sonuçları, çekilişin başlangıcından itibaren birkaç dakika içinde belli oluyor ve sonuçlar Milli Piyango'nun internet adresinde yer alıyor. Peki 1 Aralık Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonucu açıklandı mı? İşte Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonucu sorgulama linki!

ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUCU SORGULAMA LİNKİ

1 Aralık Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı. İşte sonuçlar: 5-34-47-61-64-66-48-9.

Çılgın Sayısal Loto çekilişi 21.30'da başlıyor. Çekilişin sonuçlarına ulaşmak için Milli Piyango'nun, 'https://www.millipiyangoonline.com/cekilis-sonuclari' adresine erişim sağlayın. Söz konusu çekilişi canlı izlemek için ise, 'https://www.millipiyangoonline.com/canli-cekilis-izle' adresine gidin.

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

MPİ tarafından belirlenmiş olan Çılgın Sayısal Loto kurallarına göre birinci kategori olan “6 bilen”, kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilen vatandaşlar büyük ikramiyeyi kazanmaktadır. İkinci kategori olan “5+1 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ve 6’ıncı numaranın “Joker” numarasına eşit olduğu kombinasyonlar olmaktadır.



