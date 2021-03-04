HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. 1 kg'dan fazla altınla süslenmiş iPad Pro'nun fiyatı dudak uçuklattı!

1 kg'dan fazla altınla süslenmiş iPad Pro'nun fiyatı dudak uçuklattı!

04.03.2021 11:23 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
1 kg'dan fazla altınla süslenmiş iPad Pro'nun fiyatı dudak uçuklattı!

Apple'ın cihazlarını altınla süsleyen bir tasarım firması, bu kez iPad Pro için hazırladığı yeni tasarımını tanıttı. 1 kilogramdan fazla süslenen ve elma ağacı temasıyla farklılaşan iPad Pro, fiyatı ile herkesi şaşırtacak gibi duruyor. Zira özel tasarım iPad Pro'nun fiyatı birçok lüks ürünle yarışacak düzeyde.

Daha önce Apple'ın çıkardığı iPhone ve iPad gibi ürünlerin başka firmalar tarafından özel olarak tasarlanmış varyasyonlarına sıklıkla rastladık. Hatta bazıları işi daha da ileriye götürerek, iPhone 12 modellerinin arkasını ahşapla bile kapladı. İşte ahşap iPhone 12 modellerine imza atan Rus merkezli tasarım firması Caviar, şimdi de Apple Pencil desteği olan iPad Pro'ya el attı.

1 KG'DAN FAZLA ALTIN KULLANILAN İPAD PRO TANITILDI

Firmanın yeni iPad Pro tasarımının arkasında bir elma ağacı figürü var. Apple'ın adına bir imada bulunan bu ağaç, altın süslemelere sahip. Üstelik firma, süslemeler için 1 kilogramdan fazla 18 ayar altın ve 81 elmas kullandığını belirtiyor. Arka tarafta yer alan elma ağacının altında ise Apple'ın efsanevi CEO'su Steve Jobs'ın ve Apple'ın şimdiki CEO'su Tim Cook'un sözleri bulunuyor.

iPad Pro

İŞTE ELMA AĞACI TEMALI İPAD PRO'NUN FİYATI

1 kg'dan fazla altınla kaplı olan iPad Pro'nun fiyatı ise herkesi şaşırtmayı başarıyor. Hatta fiyat, pek çok pahalı eşya ile yarışabilecek düzeyde. Firma tek bir adet üretilecek bu özel iPad Pro tasarımı için zirve fiyatını yaklaşık 185.000 dolar olarak belirlemiş durumda. Bu da güncel kur ile yaklaşık 1 milyon 383 bin TL'ye karşılık geliyor. iOS işletim sistemine sahip bir tablet için bu rakam fazlasıyla dudak uçuklatıcı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Konya, New York'tan sonra dünyada 2. sırada! Pandemide ortaya çıktı Konya, New York'tan sonra dünyada 2. sırada! Pandemide ortaya çıktı
Vivo iQOO Neo5 120Hz ekranı ile ilgi çekebilirVivo iQOO Neo5 120Hz ekranı ile ilgi çekebilir
Fibabanka müşteri hizmetlerine nasıl ulaşılır?Fibabanka müşteri hizmetlerine nasıl ulaşılır?
Anahtar Kelimeler:
Apple
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

'Çiğ köfte acılı' diyerek saldırmıştı! Flaş gelişme

'Çiğ köfte acılı' diyerek saldırmıştı! Flaş gelişme

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

"Maden işi erkek işi" dediler, 84 milyon ciro yaptı

"Maden işi erkek işi" dediler, 84 milyon ciro yaptı

'Kötüyüm, gelin beni alın' dedi! Bankta ölü bulundu

'Kötüyüm, gelin beni alın' dedi! Bankta ölü bulundu

Gören telefonuna sarıldı! Tam 12 metre uzunluğunda

Gören telefonuna sarıldı! Tam 12 metre uzunluğunda

Diğer Haberler

Netflix Türkiye abonelik ücretlerine zam geldi! İşte yeni fiyatlar

Netflix'ten flaş zam kararı! İşte yeni fiyatlar

Facebook ABD seçimlerinden sonra uyguladığı reklam yasağını kaldırdı

Facebook uyguladığı yasağı kaldırdı!

Vivo iQOO Neo5 120Hz ekranı ile ilgi çekebilir

Vivo iQOO Neo5 120Hz ekranı ile ilgi çekebilir

Galaxy Tab S6, Android 11 güncellemesine kavuşuyor

Samsung'un modeline güncelleme müjdesi!

Oppo Reno 5F cihazı Kenya’da ortaya çıktı

Oppo Reno 5F cihazı Kenya’da ortaya çıktı

Lenovo Legion 2 Pro güçlü bir soğutma sistemiyle gelecek

Lenovo Legion 2 Pro güçlü bir soğutma sistemiyle gelecek

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.