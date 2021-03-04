1 kg'dan fazla altınla süslenmiş iPad Pro'nun fiyatı dudak uçuklattı!

Daha önce Apple'ın çıkardığı iPhone ve iPad gibi ürünlerin başka firmalar tarafından özel olarak tasarlanmış varyasyonlarına sıklıkla rastladık. Hatta bazıları işi daha da ileriye götürerek, iPhone 12 modellerinin arkasını ahşapla bile kapladı. İşte ahşap iPhone 12 modellerine imza atan Rus merkezli tasarım firması Caviar, şimdi de Apple Pencil desteği olan iPad Pro'ya el attı.

1 KG'DAN FAZLA ALTIN KULLANILAN İPAD PRO TANITILDI

Firmanın yeni iPad Pro tasarımının arkasında bir elma ağacı figürü var. Apple'ın adına bir imada bulunan bu ağaç, altın süslemelere sahip. Üstelik firma, süslemeler için 1 kilogramdan fazla 18 ayar altın ve 81 elmas kullandığını belirtiyor. Arka tarafta yer alan elma ağacının altında ise Apple'ın efsanevi CEO'su Steve Jobs'ın ve Apple'ın şimdiki CEO'su Tim Cook'un sözleri bulunuyor.

İŞTE ELMA AĞACI TEMALI İPAD PRO'NUN FİYATI

1 kg'dan fazla altınla kaplı olan iPad Pro'nun fiyatı ise herkesi şaşırtmayı başarıyor. Hatta fiyat, pek çok pahalı eşya ile yarışabilecek düzeyde. Firma tek bir adet üretilecek bu özel iPad Pro tasarımı için zirve fiyatını yaklaşık 185.000 dolar olarak belirlemiş durumda. Bu da güncel kur ile yaklaşık 1 milyon 383 bin TL'ye karşılık geliyor. iOS işletim sistemine sahip bir tablet için bu rakam fazlasıyla dudak uçuklatıcı.

