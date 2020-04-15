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  4. 1 kilometrelik kuyruk! Tek tek kontrol ettiler

1 kilometrelik kuyruk! Tek tek kontrol ettiler

YAŞAM HABERLERİ  | 15.04.2020 17:23 | Son Güncelleme

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde halk pazarına gitmek isteyen vatandaşlar, pazar girişinde 1 kilometrelik kuyruk oluşturdu. Zabıta ekiplerinin kontrolü sonrası içeri alınan vatandaşlar, sıra beklerken sosyal mesafe kurallarına harfiyen uydu.

Korkuteli Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından vatandaşların tek tek ateşini kontrol ederken, dezenfeksiyon tünelinden geçilerek girilen pazar girişinde sosyal mesafe uygulaması ve toplu giriş yaptırılmaması sebebiyle yaklaşık 1 kilometrelik kuyruk oluştu. Girişte ateşleri ölçülen vatandaşlar, belediyenin kurduğu dezenfeksiyon tünelinden geçtikten sonra içeri alındı.
Zabıta ekiplerin sosyal mesafeye uymaları konusunda sürekli uyarılarda bulundu. Zabıta ekipleri, vatandaşlara alışverişlerini 15 dakikada bitirmeleri konusunda uyarıda bulundu. Maskesiz gelenlere ise maske dağıtıldı. (DHA)

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