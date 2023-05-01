1 Mayıs BİM, A101, ŞOK, MİGROS açık mı kapalı mı? Bugün marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

1 Mayıs marketler açık mı, kapalı mı gibi soruların yanıtları merak edilmeye başlandı. 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı, işçi ve emekçiler tarafından dünya çapında kutlanan, birlik, dayanışma ve haksızlıklarla mücadele günüdür. Dünya üzerindeki pek çok ülkede, resmî tatil olarak kabul edilmektedir. Türkiye'de ilk kez 1923'te resmî olarak kutlanmıştır. Peki, Bugün BİM, A101, ŞOK, MİGROS açık mı kapalı mı? Bugün marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte tüm ayrıntılar...

1 MAYIS BİM, A101, ŞOK, MİGROS AÇIK MI KAPALI MI?

2023 yılı 1 Mayıs'ta marketlerin kapalı olup olmayacağı hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak marketlerin açık olacağı beklenirken çalışma saatlerinde değişiklilk olma ihtimali var.

1 MAYIS ÜLKEMİZDE NE ZAMAN RESMİ TATİL OLDU?

1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı, işçi ve emekçiler tarafından dünya çapında kutlanan, birlik, dayanışma ve haksızlıklarla mücadele günüdür. Dünya üzerindeki pek çok ülkede, resmî tatil olarak kabul edilmektedir. Türkiye'de ilk kez 1923'te resmî olarak kutlanmıştır. 2008 Nisan'ında, "Emek ve Dayanışma Günü" olarak kutlanması kabul edilmiştir. 22 Nisan 2009 tarihinde TBMM'de kabul edilen 5892[1] sayılı yasanın, 27 Nisan 2009'da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi ile, 1 Mayıs resmi tatil ilan edilmiştir.

