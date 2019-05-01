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1 Mayıs kutlamaları için caddenin trafiğe kapatılması çocuklara yaradı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.05.2019 16:21 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü sebebi ile bir caddenin trafiğe kapatılmasını fırsat bilen çocuklar ve esnaf caddeye çıkıp oyun oynadılar.Kocaeli’nin Gebze ilçesinde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları sebebi ile kentin en işlek caddelerinden birisi olan Numan Dede Caddesi araç trafiğine kapatıldı.

1 Mayıs kutlamaları için caddenin trafiğe kapatılması çocuklara yaradı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü sebebi ile bir caddenin trafiğe kapatılmasını fırsat bilen çocuklar ve esnaf caddeye çıkıp oyun oynadılar.
Kocaeli’nin Gebze ilçesinde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları sebebi ile kentin en işlek caddelerinden birisi olan Numan Dede Caddesi araç trafiğine kapatıldı. Her gün yüzlerce aracın geçtiği caddenin trafiğe kapatılmasını fırsat bilen çocuklar, caddeye gelerek çeşitli oyunlar oynadı. Cadde üzerinde bulunan iş yeri sahipleri de çocuklar ile doyasıya eğlenme fırsatı buldu. Caddenin trafiğe kapatılmasından çok memnun olduklarını ifade eden vatandaşlar, kaynaşma fırsatı bulduklarını ve renkli anlar yaşadıklarını söylediler.

1 Mayıs kutlamaları için caddenin trafiğe kapatılması çocuklara yaradı

1 Mayıs kutlamaları için caddenin trafiğe kapatılması çocuklara yaradı

1 Mayıs kutlamaları için caddenin trafiğe kapatılması çocuklara yaradı

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