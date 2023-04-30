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1 Mayıs otobüsler ücretsiz mi? 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda İstanbul'da İETT otobüsü, metro, marmaray, metrobüs bedava mı?

30.04.2023 15:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

1 Mayıs İşçi Bayramı yaklaşırken otobüs, metro, marmaray ve metrobüs gibi toplu taşıma kullanımına yönelik detaylar da merak konusu oldu. Konuya ilişkin karar geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki, 1 Mayıs otobüsler ücretsiz mi? 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda İstanbul'da İETT otobüsü, metro, marmaray, metrobüs bedava mı?

1 Mayıs otobüsler ücretsiz mi? 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda İstanbul'da İETT otobüsü, metro, marmaray, metrobüs bedava mı?

1 Mayıs İşçi Bayramı'nda otobüs, metro, marmaray ve metrobüs gibi topla taşıma aracı kullanacak olan kişiler arama motorlarında yaptıkları sorgulamalara hız verdi. 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda raylı toplu taşıma hizmetleri ücretsiz olacak. Karar 25 Nisan 2023 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlandı. İşte 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda otobüs gibi toplu ulaşım ücret tarifelerinde son durum...

1 MAYIS OTOBÜSLER ÜCRETSİZ Mİ?

1 Mayıs'ta otobüsler ücretsiz olacak. 1 Mayıs’ta toplu ulaşım ücret tarifesi ile ilgili İETT’den açıklamada bulunuldu.

Duyuruda şu ifadelere yer verildi:

“1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kişiselleştirilmiş İstanbulkartınızla ücretsiz seyahat edebilirsiniz”

1 MAYIS İETT OTOBÜSÜ, METRO, METROBÜS, MARMARAY BEDAVA MI?

1 Mayıs Pazartesi günü metro, metrobüs, otobüs ve tramvayları İstanbulkart'ını kişiselleştirmiş vatandaşlar tarafından bedava olarak kullanılabilecek.

1 MAYIS İŞÇİ BAYRAMI İÇİN RAYLI TOPLU TAŞIMA HİZMETLERİ KARARI

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda raylı toplu taşıma hizmetleri ücretsiz olacak.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ile 19 Mayıs Atatürk'ü anma ve Gençlik ve Spor Bayramı'nda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca yürütülen Gayrettepe - İstanbul Havalimanı metrosu, Marmaray, Başkentray ve İzban seferleri ücretsiz gerçekleştirilecek.

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