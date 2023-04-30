1 Mayıs otobüsler ücretsiz mi? 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda İstanbul'da İETT otobüsü, metro, marmaray, metrobüs bedava mı?

1 Mayıs İşçi Bayramı'nda otobüs, metro, marmaray ve metrobüs gibi topla taşıma aracı kullanacak olan kişiler arama motorlarında yaptıkları sorgulamalara hız verdi. 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda raylı toplu taşıma hizmetleri ücretsiz olacak. Karar 25 Nisan 2023 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlandı. İşte 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda otobüs gibi toplu ulaşım ücret tarifelerinde son durum...

1 MAYIS OTOBÜSLER ÜCRETSİZ Mİ?

1 Mayıs'ta otobüsler ücretsiz olacak. 1 Mayıs’ta toplu ulaşım ücret tarifesi ile ilgili İETT’den açıklamada bulunuldu.

Duyuruda şu ifadelere yer verildi:

“1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kişiselleştirilmiş İstanbulkartınızla ücretsiz seyahat edebilirsiniz”

1 MAYIS İETT OTOBÜSÜ, METRO, METROBÜS, MARMARAY BEDAVA MI?

1 Mayıs Pazartesi günü metro, metrobüs, otobüs ve tramvayları İstanbulkart'ını kişiselleştirmiş vatandaşlar tarafından bedava olarak kullanılabilecek.

1 MAYIS İŞÇİ BAYRAMI İÇİN RAYLI TOPLU TAŞIMA HİZMETLERİ KARARI

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda raylı toplu taşıma hizmetleri ücretsiz olacak.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ile 19 Mayıs Atatürk'ü anma ve Gençlik ve Spor Bayramı'nda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca yürütülen Gayrettepe - İstanbul Havalimanı metrosu, Marmaray, Başkentray ve İzban seferleri ücretsiz gerçekleştirilecek.

