1 milyon 200 bin çocuk doktorunun yönetimi, Türk baba- oğulda

Buse ÖZEL / İSTANBUL, (DHA)- DÜNYA Pediatri Kurumu'nun(International Pediatric Assocation-IPA) yönetimi, baba oğul 2 Türk'e emanet edildi. Panama'da geçtiğimiz günlerde düzenlenen Dünya Pediatri Kurumu seçimlerinde, Prof. Dr. Enver Hasanoğlu oyların yüzde 70'ini alarak, başkan oldu. IPA'nın Dış İlişkiler Direktörlüğü'ne ise geçtiğimiz yıl Prof. Dr. Hasanoğlu'nun oğlu Kerem Hasanoğlu getirilmişti. Böylece, dünyada 1 milyon 200 bin çocuk hekiminin üye olduğu kuruluşa Türk damgası vuruldu. Dünyanın en önemli çocuk kuruluşlarından birinin 2 Türk'e emanet edilmesinden büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Kerem Hasanoğlu, Dünya Pediatri Kurumu'nun başkanlığı için teklif götürdüğü babasını çok zor iknâ ettiğini kaydetti. Kerem Hasanoğlu, birçok tebrik telefonu aldıklarını belirterek, kendilerini arayan bakanlar ve YÖK Başkanı'na ise destekleri için teşekkür ettiklerini iletti. 1 MİLYON 200 BİN ÇOCUK DOKTORU BABA VE OĞUL TÜRKLERE EMANET Panama'da dünyanın en büyük organizasyonlarından birini gerçekleştirdiklerini ve birçok ülkeden pediatri doktorlarını buluşturduklarını söyleyen Kerem Hasanoğlu, "IPA 1 milyon 200 bin çocuk doktorunu kendi çatısı altında topluyor. Bu anlamda dünyadaki en büyük çocuk sağlığı kurumu. Başkanlık seçiminde bir takım kriterlerimiz var. Birincisi bütün ülkeler ile iyi olmak zorundasın çünkü her ülkenin, her delegenin 1 oy hakkı var. O yüzden Afrika ile de ABD ile de iyi ilişkiler sahibi olmak gerekiyor. Enver hocanın rektörlük, YÖK üyeliği gibi birçok özelliği vardı ama esas önemli olan lobi çalışmalarıydı. Genel fikirleri de sorduğumuzda herkes çalışmalarını oldukça beğeniyordu. Sonuç olarak Türk bilim insanı Enver Hasanoğlu, oyların yüzde 70'ini alarak, başkanlığa seçildi. Ben geçen sene atandım. Daha önce IPA'nın Türk başkanı yaklaşık 35 sene önce olmuş. Ancak o zamanlar seçim olmadan başkan seçiliyordu. Böyle bir dönemde, ülkemizin bu kadar sıkıştırıldığı bir dönemde oyların yüzde 70'ini almak ciddi bir mutluluk kaynağı oldu" dedi. "ORTADOĞU'NUN DAHA FAZLA GÜNDEME GELMESİNİ İSTİYORUZ" Kerem Hasanoğlu kurum olarak yapmayı planladıkları projeleri ise şöyle anlattı: "Asya'dan, Afrika'dan bütün çocuklarla ilgileniyoruz ama Ortadoğu'nun daha fazla gündeme gelmesini istiyorduk. Bunun için çalışmalar yapıyoruz. Bize bağlı kurumların hepsi kendi devlet başkanları ve başlarındaki kişiler ile birebir görüşüyorlar. Biz dünyada Ortadoğu'nun sesinin az çıktığına inanıyoruz. ABD'de yada başka bir yerde bir çocuğun ölmesi, Ortadoğu'da 150 çocuğun ölümünden daha fazla ses getiriyor, dünyada. Biz bunu çok güçlü bir şekilde vurguladık. Şu anda Türkiye'nin sahip çıktığı, savaş mağduru çocuklar var; anne babası savaş mağduru çocuklar. Biz bunları şu anda kurumlarımızda en üst düzeyden anlatabiliyoruz. Türkiye'de bir toplantı yapınca, nasıl buna en üst düzeyden katılım oluyorsa diğer kurumlar için de geçerli bu. Dünyadaki diğer ülkelerde de devlet başkanı ve sağlık bakanları statüsünde katılım oluyor. Biz de orada birebir Türkiye'nin yaptıklarını vurguluyoruz ve bu da inanılmaz derecede takdir görüyor." "ÜLKEM ADINA SEVİNÇLİ VE GURURLUYUM" Prof. Dr. Enver Hasanoğlu ise IPA'nın bu anlamda Türkiye'yi model aldığını belirterek, "IPA 'Türkiye'yi model alın' diyor. Diğer ülkelerde de çocuk göçmenler var ama bizi örnek gösteriyorlar" dedi. Prof. Dr. Hasanoğlu başkanlığa giden süreci ise şöyle anlattı: "Oğlum, 'Baba Dünya Pediatri Kurumu'na bağlı 1 milyon 200 bin çocuk doktoru var. Sen de gel başkanlığını yürüt' dedi. Biz de bu şekilde başladık. Ben ülkem adına sevinçliyim ve gururluyum. İyi oldu." "TÜRKİYE AŞILARLA İLGİLİ ÇOK YOL KAT ETTİ AMA BÖYLE GİDERSE SALGIN OLUR" Prof. Dr. Enver Hasanoğlu son yıllarda çok fazla tartışılan aşılar ile ilgili olarak konuştu ve "Ben 50 senelik hekimim ve 50 sene öncesi ile mukayese edilmez. Türkiye çok başarılı ve çok şey yaptık. Fakat son yıllarda bizi üzen bu aşı reddidir. Biz de IPA olarak tüm dünyada ikna etmeye çalışıyoruz. Romanya'da, Fransa'da kızamık salgını çıkıyor. Türkiye böyle giderse bizde de salgın başlar. Halkı bu noktada aydınlatmaya çalışıyoruz" dedi. Aşı karşıtlarının söylediği, aşıların içerisinde cıva olduğu ve otizme neden olduğu konusundaki iddialara karşı olarak da "Kesinlikle öyle bir şey yoktur ve cıva o kadar düşüktür ki besinlerden aldığımızın milyonda biri kadardır. Hiçbir şekilde otizm yapmaz. Otizm ile ilişkisi yoktur" dedi.

