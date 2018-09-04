1 milyon lego parçasından birebir boyutlarda Bugatti Chiron tasarlandı

5.3 beygir gücünde olan araç, saatte 20 kilometre hızla gidebiliyor...

LEGO'dan inanılmaz tasarım

1 / 15 Şimdiye kadar 320 trilyon adet lego taşı üreten Danimarka merkezli oyuncak şirketi LEGO, inanılması güç bir işe imza attı.

2 / 15 Oyuncak şirketi, 3 milyon dolarlık Bugatti Chiron'un LEGO versiyonunu yaptı.

3 / 15 Tamamen legolardan oluşan bir Chiron yapmak için Fransa merkezli lüks otomobil üreticisi Bugatti ile bir araya gelen şirket, 13.500 saatlik bir emek harcadı.

4 / 15 Danimarkalı şirket bu çalışma için 1 milyondan fazla LEGO Technic parçasını bir araya getirdi.

5 / 15 Aracın motoru için de 2.304 adet parça kullanıldı.

6 / 15 Oyuncak arabanın ağırlığı yaklaşık 1.5 ton kadar geliyor.

7 / 15 LEGO Bugatti Chiron, saatte 20 kilometre hız yapabiliyor. Gerçek Chiron ise saatte 400 kilometreye kadar çıkabiliyor.

8 / 15 Arabanın beygir gücü ise 5.3...

9 / 15 LEGO Bugatti Chiron'u şampiyon sürücü Andy Wallace test etti.

10 / 15 Wallace, "Aracı kullanmak inanılmaz bir tecrübeydi. Legodan yapılmış bir otomobil kullanacağım hiç aklıma gelmezdi" dedi.

11 / 15 Araç gerçek versiyonuyla aynı performansa tabii ki sahip değil ancak arabanın tasarımı oldukça etkileyici.

12 / 15 İşte legodan Bugatti Chiron...

13 / 15

14 / 15