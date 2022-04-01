1 Nisan 2022 Cuma hava nasıl olacak? Meteoroloji son dakika ile duyurdu! İşte güncel hava durumu tahminleri...

1 Nisan 2022 Cuma hava durumu tahmin raporu Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesi üzerinden paylaşıldı. Sitede 5 günlük haritalı hava tahmin raporuna da yer verildi. Öte yandan Meteoroloji Uzmanları Nisan ayına ilişkin yaptığı açıklamada çöl tozu uyarısında bulundu. Peki 30 Nisan 2022 Cuma hava nasıl olacak? Nisan ayı güncel hava durumu tahminleri ve detaylar haberimizde.

1 NİSAN 2022 CUMA HAVA NASIL OLACAK?

HAVA SICAKLIĞI: Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği gelen bilgiler arasında.

RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Ege’de kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi beklenmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR: Rüzgarın Marmara ve Kıyı Ege’de güney yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Bu yüzden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz bölgesinin iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarılar yapıldı.

