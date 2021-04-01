1 Nisan burçları neler bekliyor? | 1 Nisan günlük burç yorumları

Baharın habercisi olan Nisan ayının ilk gününde ay 08.58’te Akrep burcundan ayrılıp Yay burcuna geçiyor. Disiplinli ve organize hareket edeceğiniz bir gün oluyor. Gece çalışıyorsanız 03.28 ve 08.58 saatleri arasında Ay boşlukta olacak, bu sebeple bu saatler arasında yeni bir iş başlatmama konusunda burçlar uyarıda bulunuyor. Peki Balık, Kova, Oğlak, Yay, Akrep, Terazi, Başak, Aslan, Yengeç, İkizler, Boğa, ve Koç burcunun günlük burç yorumları nasıl? İşte Astrolog Merve Rençber’in burç yorumları… KOÇ BURCU YORUMU

Bugün şans ve fırsat sizden yana. Kendinize güvenmek, dışa dönük olmak, kendinizi ortaya koymak farklı alanlarda kazanımlar sağlayacaktır. Gün içinde sevindirici haberler alabilirsiniz. BOĞA BURCU YORUMU

Bugün beklenmedik gelişmeler, sürpriz durumlar ve son dakika değişiklikleri ortaya çıkabilir. Finansal adımlarınızda titiz ilerlemenizde fayda var. Borç alma-verme gündemleri karşınıza çıkabilir. İKİZLER BURCU YORUMU

Bugün iş ve özel hayatınızdaki ilişkiler gün boyunca ön planda olacaktır. Sosyal bir gün geçirebilirsiniz. İlişkilerinizde keyifli enerjiler hakim olacaktır. Karmik ilişkiler kapınızı çalabilir.

YENGEÇ BURCU YORUMU

Bugün iş hayatı ve sorumluluklar, yapılacaklar ön planda olacaktır. Çalışma hayatında öne çıkabilir, daha fazlası için çabalayarak hedeflerinize ulaşabilirsiniz. ASLAN BURCU YORUMU

Bugün sosyal ve keyifli bir gün geçirebilirsiniz. Yapacağınız görüşmelerde uzlaşma sağlamak daha kolay olabilir. Sevdiklerinizle bir araya gelerek enerjinizi yükseltebilirsiniz. BAŞAK BURCU YORUMU

Bugün evinizle ilgili işlerle ilgilenebilirsiniz. İşinize yatırım yapabilir, mesleğinizde ilerlemek adına yeni yollar arayabilirsiniz. Zoru başarma konusunda hırslı olma, hedeflerinizde kararlı kalma zamanı. Anlık olayların etkisinde kalmayın. TERAZİ BURCU YORUMU

Bugün iletişim trafiğiniz artıyor. İş hayatınızda müşteriler ve kazançlar artış gösterebilir. İlişkilerinizde uzlaşma ve anlaşma daha kolay sağlanabilir. İnatçılık ve ısrarcılıktan kaçınıp, yaşamı ve olayları pozitif yanlarıyla ele aldığınızda daha keyifli bir gün geçireceksiniz. AKREP BURCU YORUMU

Bugün gerekli ödemeler ve alacak-verecek konularıyla ilgilenebilirsiniz. Hakkınızın olan kazancı elde edebilirsiniz. Yeteneklerinizi iş hayatında daha kolay sergileyebilirsiniz.